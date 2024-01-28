الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، ويصبح غائماً غرباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:31، والمد الثاني عند الساعة 04:46، الجزر الأول عند الساعة 08:34، والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

وبحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:22.

والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 21 80 40

دبي 26 21 80 40

الشارقة 26 20 80 40

عجمان 27 21 85 50

أم القيوين 26 18 85 45

رأس الخيمة 27 19 80 40

الفجيرة 28 20 70 40

العـين 26 22 85 45

ليوا 26 22 85 35

الرويس 24 21 85 35

السلع 23 20 85 30

دلـمـا 24 21 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 25 22 75 45

أبو موسى 25 22 75 45.

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