Sunday, 28 January 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطقس المتوقع غداً في الإمارات

1/28/2024 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، ويصبح غائماً غرباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:31، والمد الثاني عند الساعة 04:46، الجزر الأول عند الساعة 08:34، والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

وبحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:22.

والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 21 80 40

دبي 26 21 80 40

الشارقة 26 20 80 40

عجمان 27 21 85 50

أم القيوين 26 18 85 45

رأس الخيمة 27 19 80 40

الفجيرة 28 20 70 40

العـين 26 22 85 45

ليوا 26 22 85 35

الرويس 24 21 85 35

السلع 23 20 85 30

دلـمـا 24 21 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 25 22 75 45

أبو موسى 25 22 75 45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28012024000110011019ID1107777689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث