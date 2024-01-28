الأمم المتحدة تحث الدول على التراجع عن وقف تمويل الأونروا

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، اليوم، الدول إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.
وأوقفت تسع دول على الأقل، من بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع بعض موظفي الأونروا في الهجمات التي شنتها «حماس»، في السابع من أكتوبر، على إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص.
كما حث فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، الدول على «إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية».
وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على حماس في القطاع.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها، وكذلك مخاطر المجاعة تتزايد مع وصول كميات من المساعدات مثل الغذاء والدواء بقدر أقل كثيراً إلى القطاع مقارنة بالوضع قبل بدء الحرب.
ومنذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، صار معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على مساعدات الأونروا، بما في ذلك نحو مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآت للوكالة.
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