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الأمم المتحدة تحث الدول على التراجع عن وقف تمويل الأونروا

1/28/2024 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، اليوم، الدول إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.

وأوقفت تسع دول على الأقل، من بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع بعض موظفي الأونروا في الهجمات التي شنتها «حماس»، في السابع من أكتوبر، على إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص.

كما حث فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، الدول على «إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على حماس في القطاع.

ويقول مسؤولو الإغاثة إن الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها، وكذلك مخاطر المجاعة تتزايد مع وصول كميات من المساعدات مثل الغذاء والدواء بقدر أقل كثيراً إلى القطاع مقارنة بالوضع قبل بدء الحرب.

ومنذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، صار معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على مساعدات الأونروا، بما في ذلك نحو مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآت للوكالة.

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