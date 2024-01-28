قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية

أعلنت البحرية السريلانكية، اليوم، أن أشخاصاً يُشتبه في أنهم قراصنة صوماليون استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقماً مكوّناً من ستة أفراد، في أحدث هجوم على السفن في المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية، غايان ويكراماسوريا: «تفيد معلوماتنا بأنه تم اختطافهم من قبل قراصنة صوماليين»، مضيفاً أنه تم احتجاز السفينة «لورينزو بوتا-4» على بعد نحو 840 ميلاً بحرياً جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ويكراماسوريا إن «سريلانكا نبّهت القوات البحرية المشتركة»، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة القرصنة.

وأضاف أن البحرية التابعة للهند المجاورة أرسلت سفينة حربية للتحقيق، بينما تعدّ البحرية السريلانكية سفينة للسفر إلى المنطقة.

وبلغت الهجمات التي يشنّها القراصنة الصوماليون ذروتها عام 2011، حينما شنّ القراصنة المسلّحون هجمات على مسافة تصل إلى 3655 كيلومتراً من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، اختطف القراصنة الصوماليون سفينة الشحن «إم في روين». واستولوا على السفينة المملوكة لبلغاريا، التي ترفع علم مالطا، على بعد 380 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية في 16 ديسمبر.

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