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3.7 مليارات درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» في 2023 بنمو 60%

1/28/2024 7:19:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) في سنة 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة في سنة 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وأوضحت «ريبورتاج» أن زيادة المبيعات تعزز خطط الشركة للتوسع والنمو واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارات والخارج.

ونظمت ريبورتاج العقارية، يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق دبي، لأحدث مشروعات الشركة المحلية والدولية، إذ تضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 29 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تقديم المزيد من العروض الخاصة والحسوم والتخفيضات بما يتماشى مع تطلعات المشترين والمستثمرين، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة في مشروعاتها كافة في الإمارات والخارج.

وشاركت ريبورتاج العقارية في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في الفترة من 17 وحتى 20 يناير 2023، فاستعرضت الشركة في الحدث محفظة مشروعاتها في الإمارات والخارج، ولا سيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، ومنها حسوم بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي.

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