وليد الزرعوني: السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية

أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، أن دولة الإمارات تشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة، وسط جاذبية عقارات الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأكد الزرعوني الدور الإيجابي للمعارض العقارية في جذب العملاء والمشترين، مشيداً بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم، ومؤكداً أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية.

وأشار إلى أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

ونظمت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، معرضها العقاري الخاص في أبوظبي، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعاتها، وانطلقت فعاليات المعرض في 22 يناير واستمر 3 أيام.

وقال وليد الزرعوني، إن هذا المعرض أتى ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، فبات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وتابع الزرعوني: «تعمل دبليو كابيتال على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة».



وأفاد وليد الزرعوني، بأن المعرض الحالي ركز على الترويج لمشروعات «ربدان للتطوير العقاري» التي تعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، لافتاً إلى أن السوق العقارية عامرةٌ بالفرص الجاذبة على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وكشف الزرعوني، أن «ربدان» تستعد لإطلاق مشروع «Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريباً، والذي سيكون رمزاً للتألق المعماري، وسيتميز بإطلالات بانورامية ووسائل راحة استثنائية، وسيشمل استوديو مع شرفة، وشقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.

وأكد أن «ربدان» تركز على وضع معايير جديدة في قطاع العقارات عبر تقديم مشروعات تطويرية مبتكرة ومستدامة وجذابة من الناحية الجمالية، مع تركيزها على إعادة تعريف الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة الحضرية عبر مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتصميم البصري.

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