غرامة «غير مسبوقة» على شركة جرارات عالمية بمليوني دولار

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار المدني)، عن أنها فرضت غرامة قدرها مليوني دولار على Kubota، إحدى أكبر شركات تصنيع الجرارات في العالم، بسبب وضع علامات خاطئة على بعض قطع الغيار الخاصة بها على أنها «صنع في الولايات المتحدة الأمريكية».

وقال مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، صامويل ليفين: «التسوية تتضمن أكبر عقوبة مدنية تم تقييمها لانتهاك قاعدة وضع العلامات على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.. ستواصل لجنة التجارة الفيدرالية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الادعاءات الخادعة التي تحمل اسم (صنع في الولايات المتحدة) والتي تخدع المستهلكين والشركات الصادقة». بحسب شبكة «سي إن بي سي».

انتهكت شركة Kubota North America Corporation ومقرها دالاس قاعدة 2021 من خلال وضع علامة على آلاف المنتجات المستوردة بالكامل أو العناصر المصنوعة من مواد مستوردة كبيرة على أنها مصنوعة في الولايات المتحدة منذ العام 2021 على الأقل، وفقاً لأمر من المحكمة.

وقالت الشركة في بيان إنها «تعاونت بشكل كامل مع لجنة التجارة الفيدرالية» وتتعامل طوعاً مع مخاوفها.

وبصرف النظر عن الغرامة، يحظر على Kubota المطالبة بالتصنيع من أصل أمريكي لمنتجاتها ما لم تتمكن من إثبات حدوث معالجة كبيرة في الولايات المتحدة. ويجب على الشركة أيضاً الكشف عن وقت استخدام الأجزاء الأجنبية في عملية التصنيع.

أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة سابقة ضد الشركة في العام 1999 لادعائها كذباً أن خطاً من جرارات العشب تم تصنيعه في الولايات المتحدة.

تأسست شركة Kubota في اليابان خلال القرن التاسع عشر، وتطورت لتصبح شركة تصنيع عالمية للجرارات ومعدات البناء وأنواع أخرى من الآلات.

توسعت في السوق الأمريكية في عام 1972 بمكتب صغير في جنوب كاليفورنيا.

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