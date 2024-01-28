جيه بي مورغان يتوقع تراجع سهم تسلا 30 % بنهاية 2024

يتوقع بنك جي بي مورجان، أن يواجه سهم شركة «تسلا» مخاطر هبوطية، إذ إن استراتيجية الشركة القائمة على خفض أسعار السيارات، تؤدي إلى تآكل الأرباح، بدون الانتقال إلى إيرادات أعلى بشكل كبير.

وخفض المحلل لدى المصرف الأمريكي، رايان برنكمان، السعر المستهدف لسهم الشركة التي يديرها إيلون ماسك حتى ديسمبر المقبل، بنحو 4 % إلى 130 دولاراً، وهو ما يعد أقل بنسبة 30 % من إغلاق يوم الخميس عند 182.6 دولاراً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وكان سهم الشركة تراجع 12 % في ختام تعاملات جلسة الخميس، بعدما كشفت عن نتائج أعمال فصلية دون التوقعات، كما حذرت من أن نمو حجم مبيعاتها من السيارات، قد يصبح أقل بشكل ملحوظ هذا العام.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 25.17 مليار دولار في الربع الرابع، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين عند 25.6 مليار دولار. فيما بلغت الأرباح المعدلة للسهم 71 سنتاً، وهو أيضاً دون توقعات المحللين عند 74 سنتاً.

وكانت شركة تسلا استدعت ما يقرب من 200 ألف سيارة في أمريكا، من طراز S وX وY، بسبب خلل في البرمجيات، قد يعيق رؤية السائقين أثناء الرجوع للخلف، حسبما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

وفي هذا الصدد، قال برنكمان إن خطة تسلا لخفض الأسعار، لم تترجم إلى مستويات أعلى من حيث الإيرادات، وفي حين أن حجم مبيعات السيارات زاد 20 % في الربع الرابع، فإن الإيرادات الفعلية لم تسجل نمواً إلا بنسبة 1 %، عند المقارنة بالعام السابق لتلك الفترة.

ووفقاً لبنك جي بي مورجان، تراجعت توقعات الأرباح بالنسبة لتسلا بشكل كبير منذ أكتوبر 2022، عندما أشارت تقديرات المحللين إلى أرباح بقيمة 28.5 مليار دولار في 2024. لكن يشير إجماع المحللين بالنسبة لتوقعات الأرباح التشغيلية للشركة في الوقت الحالي، إلى مستويات 11.4 مليار دولار.

وأضاف برنكمان: ومع ذلك، فإن سعر سهم تسلا حالياً هو عند نفس المستويات تقريباً التي كان عليها في أكتوبر 2022، على الرغم أن توقعات الأرباح انخفضت 60 % منذ هذه الفترة.

كما يقيم البنك سهم تسلا بأنه ذو وزن منخفض، مشيراً إلى أن تنوع أعمال شركة السيارات الكهربائية ومنتجاتها الجذابة وتكنولوجيتها المتطورة، يقابلها مخاطر تنفيذية أعلى من المتوسط، وتقييمات تبدو وأنها تسعّر السهم بأعلى من مستوياته.

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