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دراسة جديدة: الألمان فوق سن الـ 55 عاماً يتمتعون بذكاء رقمي

1/28/2024 7:19:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت دراسة جديدة أن الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً يتمتعون بالذكاء الرقمي، وذلك نظراً لأن أنشطة مثل التسوق عبر الإنترنت وتصفح الهاتف الذكي وكتابة الرسائل على تطبيق «واتس آب» أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.

ومع ذلك، يواصل «ما يسمى بـ «جيل طفرة المواليد» في ألمانيا، الذي نشأ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، الاعتماد على وسائل الإعلام المجربة والمختبرة مثل التلفزيون التقليدي والصحف المطبوعة، وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووتر هاوس كوبرز» والتي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل وتم إتاحتها مقدماً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)».

وجرى سؤال ألف شخص في الفئة العمرية ما بين 55 و75 عاماً عن سلوكهم الاستهلاكي واستخدامهم لوسائل الإعلام، وذلك في استطلاع أجري عبر الإنترنت خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، فإن 94% منهم مزودون بهواتف ذكية، ويستخدمها ستة من أصل 10 لتصفح الإنترنت يومياً.

وتلعب خدمات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دوراً رئيسياً في حياة هذا الجيل، حيث يتواصل 82% بانتظام باستخدام خدمة المراسلة مثل «واتس آب»، ويدخل ما مجموعه 34% على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو، «إكس»، تويتر سابقاً، أو «انستجرام» بشكل يومي.

ويستخدم الكثيرون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتسوق مرة أو مرات عدة في الأسبوع.

وقال كريستيان وولف من شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»: «إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر يمثلون مجموعة مستهدفة ذات أهمية كبيرة، حيث تعد قوتهم الشرائية محركاً رئيسياً للاستهلاك الخاص في ألمانيا، وفيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام والتسوق عبر الإنترنت، هناك بالتأكيد أوجه تشابه مع الفئات العمرية الأصغر سناً».

ويقدر 44% من المشاركين في الاستطلاع فوائد التقنيات الرقمية ويعتقدون أنها تجعل الحياة أسهل، ويمكن إنجاز الأمور بسرعة أكبر، ومن الأسهل البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. ويعتقد 12% فقط أن الرقمنة تجعل الحياة اليومية أكثر تعقيداً، بينما يتفق 44% مع العبارة القائلة إن الرقمنة تجعل الحياة أسهل وأكثر تعقيداً في الوقت نفسه.

وفي الوقت نفسه، يلتزم معظم «جيل طفرة المواليد» بالعادات المجربة والمختبرة. وهم يتسوقون بشكل متكرر في متاجر التجزئة العادية، حيث يذهب حوالي 80% منهم إلى متجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

عندما يتعلق الأمر بقراءة الصحف والمجلات، لا تزال النسخة المطبوعة أكثر شعبية: 50% يقرأون الكتب كل يوم، بينما 14% فقط يقرأون الكتب الإلكترونية. ويقرأ 40% منهم الصحيفة المطبوعة يومياً، بينما تصل نسبة قراءة النسخة الرقمية إلى 35%.

ويفضل معظم جيل طفرة المواليد أيضاً الدفع بالطريقة التقليدية، حيث يفضل 85% الدفع نقداً في المتاجر، و61% باستخدام بطاقة الخصم، و6% فقط باستخدام أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول مثل آبل باي.

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