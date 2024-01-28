الحضور الجماهيري بـ«كأس آسيا» يقترب من 900 ألف متفرج



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الحضور الجماهيري في النسخة الحالية من كأس آسيا المقامة حالياً بالعاصمة القطرية، الدوحة، والمستمرة حتى 10 فبراير المقبل، بات على أعتاب كسر الرقم القياسي الذي تحقق في نسخة الصين التي أقيمت في عام 2004.

وقال نضال بحران المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي، إن الحضور الجماهيري حتى الآن اقترب من 900 ألف مشجع من الملعب، وذلك مع ختام الدور الأول من البطولة، متوقعاً أن يصل العدد إلى مليون مشجع، خلال الأيام المقبلة مع الأدوار الإقصائية التي تنطلق اليوم، فيما شهدت نسخة الصين 937 ألف مشجع من الملعب بجميع المباريات.

ولفت بحران، إلى أن هذه الأرقام الخاصة بالحضور الجماهيري تؤكد أن الكرة الآسيوية في الطريق الصحيح، وتفرض نفسها على الأجندة الكروية العالمية، سواء من الناحية التسويقية أم الناحية الفنية المتصاعدة.

وأوضح أن النسخة الحالية من كأس آسيا يتم مشاهدتها في أكثر من 160 دولة عبر 60 محطة فضائية، وقناة تلفزيونية، إضافة إلى وصولها إلى مليار و500 مليون تفاعل عبر منصات الاتحاد الآسيوي، مع قابليتها للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وقال بحران: «من المفارقات في هذه النسخة أيضاً أنها الأولى التي تقام على ملاعب مونديالية، كما أنه وللمرة الأولى تستضيف دولة البطولة في 3 نسخ».

وأضاف: «شاهدنا استضافة قطر لمونديال 2022، والنسخة الحالية من البطولة وقبلها استضافت دولة الإمارات كأس آسيا 2019، وينتظرها الآن نسخة استثنائية من مونديال الشاطئية فبراير المقبل في دبي، فيما تقام بالمملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من كأس آسيا 2027، ثم مونديال 2034، بما يؤكد مدى التطور الهائل في البنية التحتية للدول العربية.

وبسؤاله عن إقامة البطولة في توقيت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، قال المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: كان من المفترض أن تقام النسخة الحالية في الصين خلال الصيف، ولكن مع اعتذارها تقدمت دولة قطر لاستضافة الحدث، وبالتالي تم تحديد هذا الموعد ليتناسب مع الأجواء.

وفيما يتعلق ببث الحدث عبر أكثر من قناة في المنطقة العربية، أوضح نضال بحران: أن الأمر يرجع إلى الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع هذه القنوات، حيث تم تجزئة الحقوق، وهو ما عزز من عملية تسويق البطولة، وعملت كل قناة على تقديم الكواليس الأخرى خلف الملاعب، ليتحول الحدث إلى كرنفال رياضي اجتماعي متنوع.

وأشاد بحران بالمستوى الذي وصلت إليه المنتخبات العربية في البطولة، وبلوغ 8 من أصل 10 منتخبات الأدوار الإقصائية، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الكرة الآسيوية، والعربية أيضاً، حيث يقف الاتحاد القاري في النهاية على مسافة واحدة من جميع المنتخبات.

وعن إعادة برمجة مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها يومي 12، و13 فبراير المقبل من خلال مباريات الذهاب، حيث تختتم مباريات كاس آسيا 10 من الشهر نفسه، أكد المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي أنه تم معالجة هذه النقطة، وأجريت برمجة جديدة للأدوار الإقصائية، بالتنسيق مع الأندية، الأمر الذي يعكس المرونة والشفافية من الاتحاد القاري مع الأندية من أجل التطور المستدام للعبة في القارة.

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