مباراتان في ختام الدور التمهيدي لدولية غنتوت للبولو غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تختتم يوم غد (الإثنين) مرحلة الدور التمهيدي لبطولة البولو الدولية المقامة على ملاعب نادي غنتوت بمباراتين.
تقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو..ويستضيف ملعب الشيخ زايد الرئيسي في غنتوت لقاء أبوظبي بولو برصيد 4 نقاط من انتصارين على فريقي لامار بولو وفريق AM بولو، وفريق بهنسالي بولو الساعي لتعويض خسارتيه من فريقي غنتوت بولو وبن دري بولو.
وتشهد المواجهة الثانية على الملعب الفرعي رقم 2، مباراة بن دري بولو أحد فرق الصدارة من فوزين على فريقي AM بولو وبهنسالي بولو، وفريق لامار بولو بطموحات الفوز الأول في المنافسة.
ويدير المباريات الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من بيتر رايت وماتياس وجاسون ديكسون.
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