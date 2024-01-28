مباراتان في ختام الدور التمهيدي لدولية غنتوت للبولو غداً

تختتم يوم غد (الإثنين) مرحلة الدور التمهيدي لبطولة البولو الدولية المقامة على ملاعب نادي غنتوت بمباراتين.

تقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو..ويستضيف ملعب الشيخ زايد الرئيسي في غنتوت لقاء أبوظبي بولو برصيد 4 نقاط من انتصارين على فريقي لامار بولو وفريق AM بولو، وفريق بهنسالي بولو الساعي لتعويض خسارتيه من فريقي غنتوت بولو وبن دري بولو.

وتشهد المواجهة الثانية على الملعب الفرعي رقم 2، مباراة بن دري بولو أحد فرق الصدارة من فوزين على فريقي AM بولو وبهنسالي بولو، وفريق لامار بولو بطموحات الفوز الأول في المنافسة.

ويدير المباريات الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من بيتر رايت وماتياس وجاسون ديكسون.

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