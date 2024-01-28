Sunday, 28 January 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يبني جداراً على حدود سوريا لمنع التهريب ومكافحة داعش

1/28/2024 7:19:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، إقامة الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم داعش.

وأقامت قيادة قوات حرس الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري، لتعزيز أمن الحدود في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأشاد وزير الداخلية بجهود قيادة قوات الحدود لكونها خط الدفاع الأول عن حدود العراق.

وحسب مصادر أمنية، تأتي إقامة هذا الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية، ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات داعش الإرهابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28012024000110011019ID1107777658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث