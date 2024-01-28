العراق يبني جداراً على حدود سوريا لمنع التهريب ومكافحة داعش

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، إقامة الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم داعش.
وأقامت قيادة قوات حرس الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري، لتعزيز أمن الحدود في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي بين البلدين.
وأشاد وزير الداخلية بجهود قيادة قوات الحدود لكونها خط الدفاع الأول عن حدود العراق.
وحسب مصادر أمنية، تأتي إقامة هذا الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية، ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات داعش الإرهابية.
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