العراق يبني جداراً على حدود سوريا لمنع التهريب ومكافحة داعش

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، إقامة الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم داعش.

وأقامت قيادة قوات حرس الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري، لتعزيز أمن الحدود في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأشاد وزير الداخلية بجهود قيادة قوات الحدود لكونها خط الدفاع الأول عن حدود العراق.

وحسب مصادر أمنية، تأتي إقامة هذا الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية، ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات داعش الإرهابية.

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