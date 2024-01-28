حمدان بن محمد يطلق «صندوق دبي للنمو العالمي» بقيمة 500 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "صندوق دبي للنمو العالمي" بقيمة 500 مليون درهم.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «طوال سنوات مضت، شهدنا جميعاً انطلاق قصص نجاح عالمية من دبي، رواد أعمال وشركات انطلقوا من هنا وتركوا بصمة واضحة بمبادراتهم وأفكارهم ومشاريعهم».
وأضاف سموه: «اليوم، ودعماً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نطلق صندوق دبي للنمو العالمي بقيمة 500 مليون درهم بالشراكة بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني والذي سيوفر خدماته اعتباراً من الشهر المقبل».
وتابع: «رسالتنا لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم الذين اختاروا دبي محطة لانطلاقتهم، نحن معكم وسندعمكم محلياً وخارجياً فأنتم شركاء نجاحات دبي، ومساهم فعلي في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
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