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حمدان بن محمد يطلق «صندوق دبي للنمو العالمي» بقيمة 500 مليون درهم

1/28/2024 7:19:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "صندوق دبي للنمو العالمي" بقيمة 500 مليون درهم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «طوال سنوات مضت، شهدنا جميعاً انطلاق قصص نجاح عالمية من دبي، رواد أعمال وشركات انطلقوا من هنا وتركوا بصمة واضحة بمبادراتهم وأفكارهم ومشاريعهم».

وأضاف سموه: «اليوم، ودعماً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نطلق صندوق دبي للنمو العالمي بقيمة 500 مليون درهم بالشراكة بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني والذي سيوفر خدماته اعتباراً من الشهر المقبل».

وتابع: «رسالتنا لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم الذين اختاروا دبي محطة لانطلاقتهم، نحن معكم وسندعمكم محلياً وخارجياً فأنتم شركاء نجاحات دبي، ومساهم فعلي في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

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