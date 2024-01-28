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وفاة شخصين إثر إنهيار اتربة عليهم داخل حفرة في العاصمة

1/28/2024 7:13:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا) - تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود إنهيار اتربة على شخصين داخل حفرة يبلغ عمقها عشرة أمتار عامودي ويمتد منها نفق بطول ثلاثة أمتار افقي بمنطقة ضاحية الحاج حسن بمحافظة العاصمة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن مجموعات الانقاذ تحركت على الفور إلى موقع الحادث و عملت الفرق المتواجدة على تحرير الوفاتين من تحت الأنقاض بإستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
25/01/2024 23:41:13

MENAFN28012024000117011021ID1107777641

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