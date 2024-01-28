وفاة شخصين إثر إنهيار اتربة عليهم داخل حفرة في العاصمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا) - تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود إنهيار اتربة على شخصين داخل حفرة يبلغ عمقها عشرة أمتار عامودي ويمتد منها نفق بطول ثلاثة أمتار افقي بمنطقة ضاحية الحاج حسن بمحافظة العاصمة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن مجموعات الانقاذ تحركت على الفور إلى موقع الحادث و عملت الفرق المتواجدة على تحرير الوفاتين من تحت الأنقاض بإستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
25/01/2024 23:41:13
MENAFN28012024000117011021ID1107777641
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