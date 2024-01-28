توقف استقبال زوار تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليومي غد الجمعة وبعد غد السبت المقبلين بسبب الظروف الجوية السائدة.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن هذا التوقف المفاجئ جاء بسبب عدم الإمكانية لتشغيل تلفريك عجلون خلال فترة اليومين القادمين بسبب المنخفض الجوي الجديد وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة وحفاظاً على سلامة الزوار.
ودعا جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
25/01/2024 22:27:52
MENAFN28012024000117011021ID1107777639
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