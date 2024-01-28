ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25 ألفاً و900 شهيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الثاني(بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة خلال المؤتمر الصحفي في اليوم الـ 111 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370 فلسطينياً خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأضاف، أنه لازال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 25900 شهيد و 64110 اصابات منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح، ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية في مراكز الايواء التابعة للأونروا والمواصي الذي يزعم انها آمنة، منوهاً إلى أن الاحتلال يحاصر مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم ابادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الاسعاف.
وأكد، أن الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام وبلا امان.
واضاف تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الامم المتحدة لحماية مستشفيات خان يونس وضمان عمل طواقمها وسهولة عمل طواقم الاسعاف في انقاذ الجرحى.
ولفت القدرة إلى أن الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 اصابة منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر للامكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب بخروج 7 آلاف جريح ومريض كاولوية عاجلة لانقاذ حياتهم، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود ، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال والضغط للافراج عنهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
25/01/2024 22:23:52
MENAFN28012024000117011021ID1107777638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.