ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25 ألفاً و900 شهيد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الثاني(بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة خلال المؤتمر الصحفي في اليوم الـ 111 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370 فلسطينياً خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف، أنه لازال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 25900 شهيد و 64110 اصابات منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضح، ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية في مراكز الايواء التابعة للأونروا والمواصي الذي يزعم انها آمنة، منوهاً إلى أن الاحتلال يحاصر مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم ابادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الاسعاف.

وأكد، أن الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام وبلا امان.

واضاف تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الامم المتحدة لحماية مستشفيات خان يونس وضمان عمل طواقمها وسهولة عمل طواقم الاسعاف في انقاذ الجرحى.

ولفت القدرة إلى أن الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 اصابة منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر للامكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب بخروج 7 آلاف جريح ومريض كاولوية عاجلة لانقاذ حياتهم، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود ، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال والضغط للافراج عنهم.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

25/01/2024 22:23:52

