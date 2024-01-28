الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو للتعامل مع حقيبة مدرسية ملقاة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للتعامل مع حقيبة مدرسية في احدى مناطق وسط عمان يوم الثلاثاء الماضي.
وبين الناطق الاعلامي، أن بلاغا ورد يوم الثلاثاء الماضي لمركز القيادة والسيطرة حول وجود حقيبة مدرسية ملقاة في احدى مناطق وسط العاصمة، حيث تحركت على الفور الفرق المختصة من مديرية الأمن العام، للتاكد من الحقيبة وما بداخلها .
وأضاف، أنه لم يعثر بداخلها على أي شيء يشكل خطرا، وأن التعامل في مثل هذه الحالات يكون وفقا لإجراءات يتم اتباعها لأخذ الاحتياطات اللازمة في جميع الحالات المشابهة.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
25/01/2024 22:14:38
MENAFN28012024000117011021ID1107777637
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.