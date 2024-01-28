الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو للتعامل مع حقيبة مدرسية ملقاة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للتعامل مع حقيبة مدرسية في احدى مناطق وسط عمان يوم الثلاثاء الماضي.

وبين الناطق الاعلامي، أن بلاغا ورد يوم الثلاثاء الماضي لمركز القيادة والسيطرة حول وجود حقيبة مدرسية ملقاة في احدى مناطق وسط العاصمة، حيث تحركت على الفور الفرق المختصة من مديرية الأمن العام، للتاكد من الحقيبة وما بداخلها .

وأضاف، أنه لم يعثر بداخلها على أي شيء يشكل خطرا، وأن التعامل في مثل هذه الحالات يكون وفقا لإجراءات يتم اتباعها لأخذ الاحتياطات اللازمة في جميع الحالات المشابهة.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

25/01/2024 22:14:38