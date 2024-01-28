القسام: تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)-قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام "تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا " .

وأضاف أبو عبيدة في بيان على تليغرام اليوم الخميس، أن مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود، كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأكد أبو عبيدة، أن القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولت على 8 طائرات"درون" منها طائرتان انتحاريتان، ودكت التحشّدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

25/01/2024 21:54:54