القسام: تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)-قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام "تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا " .
وأضاف أبو عبيدة في بيان على تليغرام اليوم الخميس، أن مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود، كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.
وأكد أبو عبيدة، أن القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولت على 8 طائرات"درون" منها طائرتان انتحاريتان، ودكت التحشّدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
25/01/2024 21:54:54
MENAFN28012024000117011021ID1107777636
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