السفير الفلسطيني بلندن: مواقف الأردن واضحة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أكد السفير الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن، الدكتور حسام زملط، أن مواقف الأردن التي يقودها جلالة الملك واضحة وراسخة وليست جديدة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي التي تنظمه "منصة لحظات إبداع"، وأدارها الإعلامي اللبناني نيشان دير هاروتيونيان، أن التحركات الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك وحراك الشارع الأردني النابض أكبر دليل راسخ على أن الأردن وفلسطين يمثلون وحدة حال.

وبين زملط، أن منظمة التحرير الفلسطينية رفضت وترفض وصف أي حركة فلسطنية بالإرهابية، وبالتالي حركة حماس، هي حركة مقاومة فلسطينية، مشيراً إلى أن الاعلام التقليدي الغربي كان يستعمل أسلوب التحقيق في المقابلات الصحفية مع الضيوف العرب ولا يتم البحث عن الحقائق ولم يبدأ الصراع العربي الإسرائيلي، وفق أجنداتهم إلا بتاريخ 7 تشرين الأول، فيما تناسوا ما قبل، وما بعد هذا التاريخ من مجازر وتنكيل للشعب الفلسطيني.

وأكد، أن غزة والضفة الغربية اليوم تتعرض لخطة تغيير ملامح جغرافية وتهجير من سنوات ولا تفريق بين فتح وحماس وبين مسلم ومسيحي، مشيرًا إلى أن محكمة العدل العليا ستنطق بقرارها بالقضية التي تم رفعها من قبل جنوب أفريقيا يوم غد الجمعة وبالتالي فإنها وحال أقرت القضية والتي تمثل العدالة والصورة الحقيقية للكيان.

وركز على أن إدانة إسرائيل، تعني أن المحكمة انتصرت لنفسها وللوقائع الدامغة. أما إذا لم يخرج من أروقتها إدانة لإسرائيل، فتكون قد أصدرت قراراً بالقضاء على الشرعية الدولية.

وبين زملط، أن طبيعة العمل تشاركية مع جنوب أفريقيا وأن تتولى القضية، لأنها دولة ذات تاريخ يحترم وتعترف بدولة إسرائيل للبعد عن أية محاججة، ودولة ليست عربية ولا غربية، موضحًا أن حماس جزء أساسي من المكون الأساسي والاجتماعي الفلسطيني ولا يجوز فصلها عن فلسطين، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

--(بترا)

رش/م ق/م د/

25/01/2024 21:31:50