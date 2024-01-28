اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 كانون الثاني (بترا)- اختتمت مجموعة إنجاز الإعلامية، اليوم الخميس، في مركز إنجاز للتدريب الإعلامي دورة بعنوان "الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي"التي عقدت على مدار اسبوعين.
وقالت المدربة الإعلامية رزان المومني، إن الدورة التي استهدفت فريق عمل المجموعة، تناولت عددًا من المحاور، منها التدرب على كتابة الخبر الصحفي، والتحرير الإلكتروني، والتعلم على أساسيات المونتاج وصناعة الدعوات، إضافة إلى التدرب على مهارات الإعلام الرقمي وتطبيقه من خلال البرامج المخصصة، لهذا الهدف.
وأضافت أن عقد مثل هذه الدورات خاصة للإعلاميين الجدد يساهم في تعميق المعلومات، وتحقيق أهداف الرسالة الإعلامية الحرة من خلال الأدوات الرقمية الحديثة التي بات إتقانها سلاحًا للصحفي.
وفي ختام الدورة قدم المشاركون عرضاً تطبيقيا لما تم تعلمه خلال أيام التدريب.
--(بترا)
ع.ف/م د/ح أ
25/01/2024 21:30:14
MENAFN28012024000117011021ID1107777634
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