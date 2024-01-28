اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 25 كانون الثاني (بترا)- اختتمت مجموعة إنجاز الإعلامية، اليوم الخميس، في مركز إنجاز للتدريب الإعلامي دورة بعنوان "الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي"التي عقدت على مدار اسبوعين.

وقالت المدربة الإعلامية رزان المومني، إن الدورة التي استهدفت فريق عمل المجموعة، تناولت عددًا من المحاور، منها التدرب على كتابة الخبر الصحفي، والتحرير الإلكتروني، والتعلم على أساسيات المونتاج وصناعة الدعوات، إضافة إلى التدرب على مهارات الإعلام الرقمي وتطبيقه من خلال البرامج المخصصة، لهذا الهدف.

وأضافت أن عقد مثل هذه الدورات خاصة للإعلاميين الجدد يساهم في تعميق المعلومات، وتحقيق أهداف الرسالة الإعلامية الحرة من خلال الأدوات الرقمية الحديثة التي بات إتقانها سلاحًا للصحفي.

وفي ختام الدورة قدم المشاركون عرضاً تطبيقيا لما تم تعلمه خلال أيام التدريب.

--(بترا)

ع.ف/م د/ح أ

25/01/2024 21:30:14