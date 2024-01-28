المنتخب الوطني تحت 17 عاما يتعثر ودياً أمام نظيره التونسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 17 عاما، أمام نظيره التونسي 1-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب أريانة بتونس ، ضمن معسكره التدريبي، استعداداً للتصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.

وسجل هدف المنتخب الوطني محمود الطميزي في الدقيقة 52.

وينتظر، أن يواجه المنتخب نادي الترجي التونسي السبت المقبل 27 كانون الثاني، على أن يختتم معسكره التدريبي في تونس الاثنين 29 من الشهر ذاته.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

25/01/2024 21:16:58