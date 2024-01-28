المنتخب الوطني تحت 17 عاما يتعثر ودياً أمام نظيره التونسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 17 عاما، أمام نظيره التونسي 1-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب أريانة بتونس ، ضمن معسكره التدريبي، استعداداً للتصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.
وسجل هدف المنتخب الوطني محمود الطميزي في الدقيقة 52.
وينتظر، أن يواجه المنتخب نادي الترجي التونسي السبت المقبل 27 كانون الثاني، على أن يختتم معسكره التدريبي في تونس الاثنين 29 من الشهر ذاته.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
25/01/2024 21:16:58
MENAFN28012024000117011021ID1107777633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.