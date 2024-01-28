توزيع جائزة الطاووس في ختام المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أُعلن اليوم الخميس، عن تكريم الفائزين، بجائزة الطاووس في فئاتها الإعلامية، خلال ختام المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي أقيم في عمّان، بتنظيم من "منصة لحظات الإبداع".
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى أيمن ارشيد أن الجائزة اعتمدت في معاييرها، بشكل أساسي، على جودة وأصالة المحتوى في جميع منصات التواصل الاجتماعي، ومدى الابتكار باستخدام هذه المنصات، إضافة إلى مدى تفاعل المتابعين والمعجبين.
وأوضح، خلال حفل جائزة الطاووس، أن المنتدى ينعقد بحضور كبار قادة التسويق والعلاقات العامة وخبراء التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، وعدد من المشاهير تحت عنوان "بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام".
وكرّم خلال الحفل ضيفة شرف المنتدى لهذا العام الفنانة المصرية إلهام شاهين، كما كرّم بفئة الإعلامي مدى الحياة، نيشان دير هاروتيونيان، وعن فئة الإعلامي الأردني، مديرة قناة المملكة دانا الصياغ.
كما جرى تكريم معتز عزايزة، في فئة الانتشار لأفضل محتوى فلسطيني على السوشيال ميديا، وعن فئة مراسلون على الخطوط الأمامية، فازت الصحفية اللبنانية ناهد يوسف، وعن فئة الاستدامة للبرنامج المحلي فاز الإعلامي محمد الوكيل، وأفضل محتوى انتشارا على السوشيال ميديا، عالية الحموري. كما ذهبت جائزة الابداع، لمدير مجموعة القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة (إم بي سي) زياد حمزة، وأفضل إنجاز في الميديا الترفيهي، ذهبت لأوغاريت ميديا.
وعن فئة الشركات والمؤسسات، فقد فازت كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط، بأفضل كلية إعلام في الأردن. وذهبت جائزة أفضل اتصال مؤسسي لمؤسسة الحسين للسرطان، وأفضل منصة تداول رقمي لشركة نور المال، وأفضل حملة تنشيط للسياحة، "للمعزب"، وجائزة الإبداع لشركة ريكي مينا، وجائزة المسؤولية الاجتماعية، لشركة جوبترول.
وفيما يخص جوائز الإعلام، فقد فازت قناة الغد بجائزة المصداقية والمسؤولية الإعلامية، وذهبت جائزة التغطية الإخبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي، لقناة المملكة، وجائزة الصورة الرقمية على السوشيال ميديا لقناة سي إن بي سي.
وأفضل تغطية اخبارية رقمية لقناة الغد، وجائزة أفضل برنامج يدعم المرأة برنامج نجاحهن على قناة "سكاي نيوز"، وأفضل برنامج خدماتي أسبوعي لبرنامج "بعد الخبر" في قناة المملكة، وجائزة أفضل برنامج إذاعي عبر السوشيال ميديا لبرنامج "صح صح" على إذاعة روتانا، وجائزة أفضل برنامج صباحي أسبوعي لبرنامج "يسعد صباحك" للتلفزيون الأردني، وأفضل برنامج تلفزيوني حواري موسمي أردني "نوستالجيا" على عمان تي في، وأفضل برنامج إذاعي اجتماعي برنامج "وسط البلد" للدكتور هاني البدري.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
25/01/2024 20:44:43
MENAFN28012024000117011021ID1107777632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.