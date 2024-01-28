توزيع جائزة الطاووس في ختام المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أُعلن اليوم الخميس، عن تكريم الفائزين، بجائزة الطاووس في فئاتها الإعلامية، خلال ختام المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي أقيم في عمّان، بتنظيم من "منصة لحظات الإبداع".

وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى أيمن ارشيد أن الجائزة اعتمدت في معاييرها، بشكل أساسي، على جودة وأصالة المحتوى في جميع منصات التواصل الاجتماعي، ومدى الابتكار باستخدام هذه المنصات، إضافة إلى مدى تفاعل المتابعين والمعجبين.

وأوضح، خلال حفل جائزة الطاووس، أن المنتدى ينعقد بحضور كبار قادة التسويق والعلاقات العامة وخبراء التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، وعدد من المشاهير تحت عنوان "بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام".

وكرّم خلال الحفل ضيفة شرف المنتدى لهذا العام الفنانة المصرية إلهام شاهين، كما كرّم بفئة الإعلامي مدى الحياة، نيشان دير هاروتيونيان، وعن فئة الإعلامي الأردني، مديرة قناة المملكة دانا الصياغ.

كما جرى تكريم معتز عزايزة، في فئة الانتشار لأفضل محتوى فلسطيني على السوشيال ميديا، وعن فئة مراسلون على الخطوط الأمامية، فازت الصحفية اللبنانية ناهد يوسف، وعن فئة الاستدامة للبرنامج المحلي فاز الإعلامي محمد الوكيل، وأفضل محتوى انتشارا على السوشيال ميديا، عالية الحموري. كما ذهبت جائزة الابداع، لمدير مجموعة القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة (إم بي سي) زياد حمزة، وأفضل إنجاز في الميديا الترفيهي، ذهبت لأوغاريت ميديا.

وعن فئة الشركات والمؤسسات، فقد فازت كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط، بأفضل كلية إعلام في الأردن. وذهبت جائزة أفضل اتصال مؤسسي لمؤسسة الحسين للسرطان، وأفضل منصة تداول رقمي لشركة نور المال، وأفضل حملة تنشيط للسياحة، "للمعزب"، وجائزة الإبداع لشركة ريكي مينا، وجائزة المسؤولية الاجتماعية، لشركة جوبترول.

وفيما يخص جوائز الإعلام، فقد فازت قناة الغد بجائزة المصداقية والمسؤولية الإعلامية، وذهبت جائزة التغطية الإخبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي، لقناة المملكة، وجائزة الصورة الرقمية على السوشيال ميديا لقناة سي إن بي سي.

وأفضل تغطية اخبارية رقمية لقناة الغد، وجائزة أفضل برنامج يدعم المرأة برنامج نجاحهن على قناة "سكاي نيوز"، وأفضل برنامج خدماتي أسبوعي لبرنامج "بعد الخبر" في قناة المملكة، وجائزة أفضل برنامج إذاعي عبر السوشيال ميديا لبرنامج "صح صح" على إذاعة روتانا، وجائزة أفضل برنامج صباحي أسبوعي لبرنامج "يسعد صباحك" للتلفزيون الأردني، وأفضل برنامج تلفزيوني حواري موسمي أردني "نوستالجيا" على عمان تي في، وأفضل برنامج إذاعي اجتماعي برنامج "وسط البلد" للدكتور هاني البدري.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

25/01/2024 20:44:43