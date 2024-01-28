لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على مسؤولين حوثيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 25 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة و الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن بسبب الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.
ونقلت بي بي سي عن وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون قوله في بيان، أن العقوبات تعزز الرسالة الواضحة التي تم توجيهها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة"، مؤكداً مواصلة لندن مع حلفائها استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني.
وذكر البيان البريطاني، أن المسؤوليين الحوثيين هم وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبدالنبي، ومحمد علي القادري، قائد قوة الدفاع الساحلي التابعة للحوثيين، ومحمد أحمد الطالبي، مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية ومدير إدارة المشتريات في قوات الحوثيين.
و أشار البيان إلى أنّ العقوبات تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
25/01/2024 20:41:51
MENAFN28012024000117011021ID1107777631
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