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لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على مسؤولين حوثيين

1/28/2024 7:12:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 25 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة و الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن بسبب الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.
ونقلت بي بي سي عن وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون قوله في بيان، أن العقوبات تعزز الرسالة الواضحة التي تم توجيهها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة"، مؤكداً مواصلة لندن مع حلفائها استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني.
وذكر البيان البريطاني، أن المسؤوليين الحوثيين هم وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبدالنبي، ومحمد علي القادري، قائد قوة الدفاع الساحلي التابعة للحوثيين، ومحمد أحمد الطالبي، مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية ومدير إدارة المشتريات في قوات الحوثيين.
و أشار البيان إلى أنّ العقوبات تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
25/01/2024 20:41:51

MENAFN28012024000117011021ID1107777631

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