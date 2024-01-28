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المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي العراق في دور ال 16 بكأس آسيا

1/28/2024 7:12:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 25 كانون الثاني (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي مساء الاثنين المقبل على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا (قطر 2023).
ووفق رسالة الوفد الإعلامي الأردني من قطر، فقد اكتملت أضلاع دور الـ 16 من البطولة، لتقام المباريات على النحو الآتي بدءاً من الأحد: أستراليا مع إندونيسيا، طاجيكستان مع الإمارات، قطر مع فلسطين، أوزبكستان مع تايلند، السعودية مع كوريا الجنوبية، البحرين مع اليابان، إيران مع سورية.
وكان المنتخب الوطني، قد احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بالبطولة الآسيوية، بعد أن جمع 4 نقاط من فوز على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، والخسارة من البحرين بهدف نظيف اليوم.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
25/01/2024 20:27:45

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