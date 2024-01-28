الملكة رانيا العبدالله تلتقي عدداً من شابات وشباب العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 25 كانون الثاني (بترا)- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرتان إيمان وسلمى في العقبة اليوم مجموعة شابات وشباب قاموا بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة استلهموها من شغفهم ومما يمتلكون من مهارات وإمكانيات.

وخلال اللقاء الذي نظم في جمعية سيدات بيت الورد التعاونية، استمعت جلالتها إلى تجاربهم في تنفيذ المشاريع المدرة للدخل وكيفية تسويق منتجاتهم وما هي خططهم في توسيع تلك المشاريع وتطويرها.

وبين الشباب أن مشاريعهم ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها أثبتت جدواها وقابليتها للتسويق، مؤكدين على أن ظروف السوق لا تسمح بانتظار الوظيفة التقليدية مقدمين النصيحة لأقرانهم للقيام بنفس الخطوات والمبادرة وخوض غمار التجربة العملية لتأسيس مشاريع مدرة للدخل تتوافق مع ما لديهم من مهارات ويحتاجها السوق.

وثمنوا اهتمام جلالة الملكة بفئة الشباب وأكدوا على أن دعم جلالتها مكنهم وساعدهم على تطوير مشاريعهم وتوسيعها. وقالوا أن العقبة تمتلك عدة عوامل وإمكانات جذب تشكل رافعة للمشاريع المدرة للدخل.

--(بترا)

م ق/ح أ

25/01/2024 20:19:48