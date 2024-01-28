رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة حرس الحدود/7 الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني(بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة حرس الحدود/7 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول طبيعة عمل الكتيبة والواجبات والمهام المناطة بها، وسير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية فيها.
وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة عدداً من المباني الإدارية التي تم انشاؤها حديثاً والتي تهدف لتوفير سبل الراحة لمرتبات الكتيبة وبما يخدم الواجبات المنوطة بها.
وفي نهاية الزيارة، أبدى اللواء الركن الحنيطي اعجابه بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه كتيبة حرس الحدود/ 7 الملكية مشيداً بالدور الذي تقوم به قوات حرس الحدود في الدفاع عن أمن الوطن بكفاءة واقتدار.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
25/01/2024 20:05:20
MENAFN28012024000117011021ID1107777628
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