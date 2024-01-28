رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة حرس الحدود/7 الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني(بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة حرس الحدود/7 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول طبيعة عمل الكتيبة والواجبات والمهام المناطة بها، وسير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية فيها.

وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة عدداً من المباني الإدارية التي تم انشاؤها حديثاً والتي تهدف لتوفير سبل الراحة لمرتبات الكتيبة وبما يخدم الواجبات المنوطة بها.

وفي نهاية الزيارة، أبدى اللواء الركن الحنيطي اعجابه بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه كتيبة حرس الحدود/ 7 الملكية مشيداً بالدور الذي تقوم به قوات حرس الحدود في الدفاع عن أمن الوطن بكفاءة واقتدار.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

25/01/2024 20:05:20