اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أم قيس 25 كانون الثاني (بترا) - اختتمت جمعية أردن أخضر البيئية، اليوم الخميس، مشروع تعزيز الزراعة المستدامة بالطاقة الشمسية، وتمكين المزارعين في منطقة أم قيس، والممول من السفارة البولندية.
وقال السفير البولندي لوكجان كاربنسكي، خلال رعايته حفل الاختتام، إن المشروع يهدف لتعزيز المزارعين، وتمكينهم عبر توفير أربع تقنيات حديثة للري بواسطة استخدام الطاقة الشمسية، للوصول إلى الاستدامة الزراعية وتوفير حلول لازمة، خاصة في ظل ندرة المياه التي يعاني منها الأردن، لافتًا إلى أن هذا المشروع يساعد على تقليل نسبة استهلاك المياه، بنسبة 65 إلى 90 بالمئة.
من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية فرح القصيري إلى أن الجمعية قامت بالتقديم للمشروع؛ لأنه يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالتركيز على شح المياه في الأردن، وخصوصًا لأنه يوثر على الزراعة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المشروع، تم تقسيمه، على 4 مشاريع في منطقة ام قيس بقيمة 28 ألف يورو، مقدمة من السفارة البولندية.
وبينت القصيري أن المشروع سيسهم بتحقيق الأمن المائي، بإيجاد بدائل للسلوكيات السلبية المعتادة في التعامل مع الماء، قائلة إن التقنية ستجني نتائج مذهلة، خاصة إذا استخدمت على نطاق واسع على الأراضي الزراعية.
--(بترا)
ا.ح/م د/ح أ
25/01/2024 20:03:58
MENAFN28012024000117011021ID1107777627
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