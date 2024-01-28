اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

MENAFN - Jordan News Agency)

أم قيس 25 كانون الثاني (بترا) - اختتمت جمعية أردن أخضر البيئية، اليوم الخميس، مشروع تعزيز الزراعة المستدامة بالطاقة الشمسية، وتمكين المزارعين في منطقة أم قيس، والممول من السفارة البولندية.

وقال السفير البولندي لوكجان كاربنسكي، خلال رعايته حفل الاختتام، إن المشروع يهدف لتعزيز المزارعين، وتمكينهم عبر توفير أربع تقنيات حديثة للري بواسطة استخدام الطاقة الشمسية، للوصول إلى الاستدامة الزراعية وتوفير حلول لازمة، خاصة في ظل ندرة المياه التي يعاني منها الأردن، لافتًا إلى أن هذا المشروع يساعد على تقليل نسبة استهلاك المياه، بنسبة 65 إلى 90 بالمئة.

من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية فرح القصيري إلى أن الجمعية قامت بالتقديم للمشروع؛ لأنه يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالتركيز على شح المياه في الأردن، وخصوصًا لأنه يوثر على الزراعة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المشروع، تم تقسيمه، على 4 مشاريع في منطقة ام قيس بقيمة 28 ألف يورو، مقدمة من السفارة البولندية.

وبينت القصيري أن المشروع سيسهم بتحقيق الأمن المائي، بإيجاد بدائل للسلوكيات السلبية المعتادة في التعامل مع الماء، قائلة إن التقنية ستجني نتائج مذهلة، خاصة إذا استخدمت على نطاق واسع على الأراضي الزراعية.

--(بترا)

ا.ح/م د/ح أ

25/01/2024 20:03:58