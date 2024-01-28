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قوى غزة: قتل المواطنين المنتظرين للمساعدات جريمة إبادة

1/28/2024 7:12:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الثاني (بترا)- قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إن قتل قوات الاحتلال للمواطنين المتجمعين في انتظار المساعدات في مدينة غزة جريمة حرب وإبادة جماعية.
ودعت اللجنة، في بيان صحفي، صدر اليوم الخميس، الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الدولي، لمحاسبة قوات الاحتلال على جريمتها الجديدة التي نفذتها اليوم باستهداف تجمهر للمواطنين المحاصرين الذين ينتظرون المساعدات الإغاثية جنوب مدينة غزة، حيث قتلت وأصابت العشرات منهم.
واعتبرت هذه المذبحة الجديدة جريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها قوات الاحتلال، استمرارًا لجرائمها في التطهير العرقي والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وحملت في البيان، "الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية كافة، مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بتأخير المساعدات، وتعقيد دخولها، وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه في الحياة".
وأكدت أن جرائم الاحتلال الفاشي المتواصلة، لن تؤدي إلى استسلام الشعب الفلسطيني، وسيبقى صامدًا على أرضه مهما بلغت التضحيات.
ومساء اليوم، أُعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 شهيدًا و120 جريحاً جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، بحق مواطنين، أثناء انتظار شاحنة المساعدات، قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
25/01/2024 20:02:18

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