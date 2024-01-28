نواب يُشيدون بمسيرة جامعة اليرموك وإنجازاتها

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة تضع ملف الجودة والاعتمادية في سلم أولوياتها الاستراتيجية، رغم ما تواجه من تحديات، وأنها وبهمة أبنائها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها، عازمة على تحويل التحديات إلى إنجازات متواصلة.

وأشار الدكتور مسّاد خلال لقائه اليوم الخميس مجموعة من أعضاء مجلس النواب، بحضور عضو مجلس أمناء الجامعة المهندس انمار الخصاونة، إلى أن هذه الإنجازات تتمثل في مراجعة الخطط الدراسية في كليات الجامعة الصحية والإنسانية والعلمية، بما يتواكب مع روح العلم والعصر، إضافة إلى إستحداث عدد من البرامج والتخصصات غير المسبوقة في تاريخ الجامعة ومسيرتها، مما يفتح الآفاق أمام الطلبة للحصول على فرص العمل.

وبين، أن جامعة اليرموك، أقرت خطتها الاستراتيجية، التي تتأسس على رؤية حديثة تتطلع إلى بناء المعرفة الإنسانية، التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي للدولة الأردنية، مستندة بذلك إلى رؤية استشرافية تقوم على الريادة واقتصاد المعرفة، بما يعزز تطوير الجوانب الاكاديمية والإدارية في الجامعة.

وشدد على أن البرامج الاكاديمية في الجامعة تم تدعيمها بحزم من اللغات الأجنبية، التي من شأنها تعزيز مهارات الطلبة وتوجيهها بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الوطني والعربي والإقليمي والمنافسة فيها بكفاءة واقتدار.

وأستعرض مسّاد ما حققته جامعة اليرموك فيما يخص ملف التصنيفات الاكاديمية الدولية، لافتاً إلى حصول 13 برنامجاً أكاديمياً من كليات "الحجاوي للهندسة التكنولوجية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، الصيدلة، الطب، العلوم، السياحة والفنادق" على الاعتمادات الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة العلمية وسمعتها على خارطة الجامعات العالمية.

من جهتهم، أشاد النواب بمكانة جامعة اليرموك، ودورها العلمي والمجتمعي الرائد، على مستوى محافظات المملكة، مشيدين في الوقت نفسه بسمعة خريجيها وكفاءاتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية محلياً وخارجياً.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

25/01/2024 19:38:28