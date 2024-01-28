نواب يُشيدون بمسيرة جامعة اليرموك وإنجازاتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة تضع ملف الجودة والاعتمادية في سلم أولوياتها الاستراتيجية، رغم ما تواجه من تحديات، وأنها وبهمة أبنائها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها، عازمة على تحويل التحديات إلى إنجازات متواصلة.
وأشار الدكتور مسّاد خلال لقائه اليوم الخميس مجموعة من أعضاء مجلس النواب، بحضور عضو مجلس أمناء الجامعة المهندس انمار الخصاونة، إلى أن هذه الإنجازات تتمثل في مراجعة الخطط الدراسية في كليات الجامعة الصحية والإنسانية والعلمية، بما يتواكب مع روح العلم والعصر، إضافة إلى إستحداث عدد من البرامج والتخصصات غير المسبوقة في تاريخ الجامعة ومسيرتها، مما يفتح الآفاق أمام الطلبة للحصول على فرص العمل.
وبين، أن جامعة اليرموك، أقرت خطتها الاستراتيجية، التي تتأسس على رؤية حديثة تتطلع إلى بناء المعرفة الإنسانية، التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي للدولة الأردنية، مستندة بذلك إلى رؤية استشرافية تقوم على الريادة واقتصاد المعرفة، بما يعزز تطوير الجوانب الاكاديمية والإدارية في الجامعة.
وشدد على أن البرامج الاكاديمية في الجامعة تم تدعيمها بحزم من اللغات الأجنبية، التي من شأنها تعزيز مهارات الطلبة وتوجيهها بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الوطني والعربي والإقليمي والمنافسة فيها بكفاءة واقتدار.
وأستعرض مسّاد ما حققته جامعة اليرموك فيما يخص ملف التصنيفات الاكاديمية الدولية، لافتاً إلى حصول 13 برنامجاً أكاديمياً من كليات "الحجاوي للهندسة التكنولوجية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، الصيدلة، الطب، العلوم، السياحة والفنادق" على الاعتمادات الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة العلمية وسمعتها على خارطة الجامعات العالمية.
من جهتهم، أشاد النواب بمكانة جامعة اليرموك، ودورها العلمي والمجتمعي الرائد، على مستوى محافظات المملكة، مشيدين في الوقت نفسه بسمعة خريجيها وكفاءاتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية محلياً وخارجياً.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
25/01/2024 19:38:28
MENAFN28012024000117011021ID1107777625
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