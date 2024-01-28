تربية جرش تتصدر دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 25 كانون الثاني (بترا)- تصدرت مديرية جرش ترتيب الميداليات في فعاليات اليوم الثاني دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين المقامة في العقبة حاليا.

وتوج الفرق الفائزة كل من مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، و مدير تربية العقبة عبد الوهاب الحجاج، ومدير الرياضة المدرسية أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش، ورئيس قسم الرياضة المدرسية عبدالرحمن شتيوي.

وشملت منافسات الألعاب خماسي كرة القدم طلاب، والكرة الطائرة الشاطئية، وكرة السلة 3×3 طلاب، وكرة الطاولة وكرة الطاولة زوجي، وكرة الطاولة فردي طلاب، والريشة الطائرة فرق طلاب، والريشة الطائرة زوجي طلاب، والريشة الطائرة فردي طلاب.

(بترا)

ع س/م د/ح أ

25/01/2024 19:36:56