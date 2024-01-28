تربية جرش تتصدر دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 25 كانون الثاني (بترا)- تصدرت مديرية جرش ترتيب الميداليات في فعاليات اليوم الثاني دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين المقامة في العقبة حاليا.
وتوج الفرق الفائزة كل من مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، و مدير تربية العقبة عبد الوهاب الحجاج، ومدير الرياضة المدرسية أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش، ورئيس قسم الرياضة المدرسية عبدالرحمن شتيوي.
وشملت منافسات الألعاب خماسي كرة القدم طلاب، والكرة الطائرة الشاطئية، وكرة السلة 3×3 طلاب، وكرة الطاولة وكرة الطاولة زوجي، وكرة الطاولة فردي طلاب، والريشة الطائرة فرق طلاب، والريشة الطائرة زوجي طلاب، والريشة الطائرة فردي طلاب.
(بترا)
ع س/م د/ح أ
25/01/2024 19:36:56
MENAFN28012024000117011021ID1107777624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.