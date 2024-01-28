اتفاقية تعاون أردني مصري لإنشاء كابل بحري

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القاهرة 25 كانون الثاني (بترا)- وقعت في القاهرة، اليوم الخميس، اتفاقية أردنية مصرية لإنشاء الكابل البحري "كورال بريدج" وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين المملكة وجمهورية مصر العربية عبر مدينتي العقبة، وطابا.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل لتزويد خدمات الاتصالات في الاردن المهندس إياد ابو خرما، وعن الشركة المصرية للاتصالات الرئيس التنفيذي المهندس محمد نصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.

وأكد الوزير طلعت أن إنشاء الكابل البحري بين مصر والأردن يعزز من الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويأتي ثمرة للمباحثات خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية الدولية.

من جهته، أشار العضايلة إلى التعاون المثمر بين مصر والأردن في قطاع الاتصالات، وكذلك التعاون البيني المتنامي ومتعدد المجالات بين الأردن ومصر، وحرصهما على تحقيق التكامل في قطاعاتٍ حيوية، الأمر الذي يتفق مع الرؤية التي يتبناها جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الأردنية المصرية المشتركة والفاعلة.

بدوره، قال المهندس نصر إن الكابل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتوسيع التواجد بدول الجوار اعتمادًا على ما يتميز به الأردن من موقع استراتيجي، وتميز خبرة شركة نايتل في البنية التحتية بالأردن.

--(بترا)

ن أ/م د/ح أ

وستشكل البنية التحتية الجديدة بين طابا والعقبة معبرا هاما لحركة الاتصالات الدولية بين آسيا وافريقيا وأوروبا، وإضافة لنقطة ارتكاز جديدة بمدينة طابا المصرية بشبه جزيرة سيناء والمخطط إنزال عدة كابلات بحرية بها.

وتمتد الحركة الدولية إلى البحر المتوسط عبر عدة مسارات أرضية مؤمنة وتتصل الحركة بأي من الكابلات البحرية التي تمتد الي آسيا وأفريقيا وأوروبا مع تقديم ميزات تنافسية لشركائنا في الشبكات الدولية للاتصالات."

ومن جانبه قال المهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل: " فخورون بإعلان هذه الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، التي ستجعل الأردن ومصر وجهة اتصال مبتكرة بين الشرق والغرب. وتبرز موقع مركز العقبة الرقمي الاستراتيجي كنقطة تلاق محايدة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يستفيد من البصمة المتنوعة للشركة المصرية للاتصالات وشبكة العبور المرنة. وسيوفر هذا التعاون حلاً تقنيا شاملاً يربط العقبة بأوروبا بسلاسة."

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25/01/2024 19:23:21