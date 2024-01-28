اتفاقية تعاون أردني مصري لإنشاء كابل بحري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 25 كانون الثاني (بترا)- وقعت في القاهرة، اليوم الخميس، اتفاقية أردنية مصرية لإنشاء الكابل البحري "كورال بريدج" وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين المملكة وجمهورية مصر العربية عبر مدينتي العقبة، وطابا.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل لتزويد خدمات الاتصالات في الاردن المهندس إياد ابو خرما، وعن الشركة المصرية للاتصالات الرئيس التنفيذي المهندس محمد نصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.
وأكد الوزير طلعت أن إنشاء الكابل البحري بين مصر والأردن يعزز من الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويأتي ثمرة للمباحثات خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية الدولية.
من جهته، أشار العضايلة إلى التعاون المثمر بين مصر والأردن في قطاع الاتصالات، وكذلك التعاون البيني المتنامي ومتعدد المجالات بين الأردن ومصر، وحرصهما على تحقيق التكامل في قطاعاتٍ حيوية، الأمر الذي يتفق مع الرؤية التي يتبناها جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الأردنية المصرية المشتركة والفاعلة.
بدوره، قال المهندس نصر إن الكابل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتوسيع التواجد بدول الجوار اعتمادًا على ما يتميز به الأردن من موقع استراتيجي، وتميز خبرة شركة نايتل في البنية التحتية بالأردن.
--(بترا)
ن أ/م د/ح أ
وستشكل البنية التحتية الجديدة بين طابا والعقبة معبرا هاما لحركة الاتصالات الدولية بين آسيا وافريقيا وأوروبا، وإضافة لنقطة ارتكاز جديدة بمدينة طابا المصرية بشبه جزيرة سيناء والمخطط إنزال عدة كابلات بحرية بها.
وتمتد الحركة الدولية إلى البحر المتوسط عبر عدة مسارات أرضية مؤمنة وتتصل الحركة بأي من الكابلات البحرية التي تمتد الي آسيا وأفريقيا وأوروبا مع تقديم ميزات تنافسية لشركائنا في الشبكات الدولية للاتصالات."
ومن جانبه قال المهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل: " فخورون بإعلان هذه الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، التي ستجعل الأردن ومصر وجهة اتصال مبتكرة بين الشرق والغرب. وتبرز موقع مركز العقبة الرقمي الاستراتيجي كنقطة تلاق محايدة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يستفيد من البصمة المتنوعة للشركة المصرية للاتصالات وشبكة العبور المرنة. وسيوفر هذا التعاون حلاً تقنيا شاملاً يربط العقبة بأوروبا بسلاسة."
ن ا
25/01/2024 19:23:21
MENAFN28012024000117011021ID1107777623
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