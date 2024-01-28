الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- حضر وفد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، فقد ضم الوفد رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، في إطار مشاركة المركز القائمة على الانخراط والتفاعل مع الآليات الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، وبما يعكس دور المركز وفعاليته باعتباره مؤسسة وطنيّة مستقلة تتمتّع بتصنيف (أ) من قبل التحالف العالميّ لحقوق الإنسان.

وشارك وفد المركز بأعمال "ملتقى حقوق الإنسان على مفترق طرق: إعادة تقييم الالتزامات العالميّة وفعاليتها" الذي عقد في دار الجمعيات بجنيف يوم أمس الأربعاء، كما وشارك في أعمال الملتقى الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ومستشار بعثة جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، وأمين عام المبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة، والمُقرّر الخاص بشأن الحق في الغذاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عددٍ من المتخصصين.

وأشار المركز إلى أن الملتقى يأتي في إطار تحليل المواقف الدوليّة تجاه العدوان على قطاع غزة، والتركيز على الأدوات الحقوقيّة لاستعادة المعايير، والتفاعل مع قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة.

--(بترا)

ه ع/م ق/ح أ

25/01/2024 19:15:44