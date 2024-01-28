الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- حضر وفد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، فقد ضم الوفد رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، في إطار مشاركة المركز القائمة على الانخراط والتفاعل مع الآليات الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، وبما يعكس دور المركز وفعاليته باعتباره مؤسسة وطنيّة مستقلة تتمتّع بتصنيف (أ) من قبل التحالف العالميّ لحقوق الإنسان.
وشارك وفد المركز بأعمال "ملتقى حقوق الإنسان على مفترق طرق: إعادة تقييم الالتزامات العالميّة وفعاليتها" الذي عقد في دار الجمعيات بجنيف يوم أمس الأربعاء، كما وشارك في أعمال الملتقى الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ومستشار بعثة جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، وأمين عام المبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة، والمُقرّر الخاص بشأن الحق في الغذاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عددٍ من المتخصصين.
وأشار المركز إلى أن الملتقى يأتي في إطار تحليل المواقف الدوليّة تجاه العدوان على قطاع غزة، والتركيز على الأدوات الحقوقيّة لاستعادة المعايير، والتفاعل مع قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة.
--(بترا)
ه ع/م ق/ح أ
25/01/2024 19:15:44
MENAFN28012024000117011021ID1107777622
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