جلسة لدراسة الأثر البيئي لإنشاء خزان حامض الفوسفوريك في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 25 كانون الثاني (بترا) افتتح مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان الجلسة التشاورية الأولى "لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل لمشروع إنشاء خزان حامض الفسفوريك في موقع تخزين الشركة الأردنية الهندية في المنطقة الصناعيه".
وأكد سليمان بحضور ممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة في العقبة، أن هذه الورشة تأتي ضمن متطلبات سلطة العقبة لضمان حماية البيئة وعناصرها، وإجراءات العمل لحصول المشاريع على الموافقات البيئية بحسب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.
وأشار إلى أهمية تعزيز التشاركية بين الأطراف المعنية لدراسة التأثيرات البيئية وتقييم المخاطر المحتملة بما يضمن عدم وجود آثار سلبية تراكمية في المنطقة وتعزيز الجهود كافة للعمل على استدامة عناصر حماية البيئة في العقبة لتكون مركزا جاذبا للصناعة الخضراء.
وتضمنت الورشة خلال جلساتها عرضًا تقديميًّا للتعريف بالمشروع وموقعه ومراحل تنفيذه والعمليات اليومية فيه ومكوناته التي تراعي منظومة متطلبات وأنظمة السلامة العامة ومكافحة الحرائق ونظام المراقبة بالكاميرات ومعدات الوقاية الشخصية ونظام المرشات المائية الذي سيعمل على مدار الساعة لغسيل الجسم والعيون في حال التعرض للحامض.
كما تم عرض فيديو يحاكي مراحل إنشاء المشروع، ابتداء من مرحلة تأسيس القواعد للخزان وتثبيته وربطه بالخزانات الأخرى وانتهاء بمرحلة الفحص باستخدام الماء للتأكد من عدم وجود أي تسريبات خلال التشغيل للخزان.
--(بترا)
ا م/م د/ح أ
25/01/2024 19:13:05
MENAFN28012024000117011021ID1107777621
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