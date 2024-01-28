جلسة لدراسة الأثر البيئي لإنشاء خزان حامض الفوسفوريك في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 25 كانون الثاني (بترا) افتتح مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان الجلسة التشاورية الأولى "لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل لمشروع إنشاء خزان حامض الفسفوريك في موقع تخزين الشركة الأردنية الهندية في المنطقة الصناعيه".

وأكد سليمان بحضور ممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة في العقبة، أن هذه الورشة تأتي ضمن متطلبات سلطة العقبة لضمان حماية البيئة وعناصرها، وإجراءات العمل لحصول المشاريع على الموافقات البيئية بحسب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.

وأشار إلى أهمية تعزيز التشاركية بين الأطراف المعنية لدراسة التأثيرات البيئية وتقييم المخاطر المحتملة بما يضمن عدم وجود آثار سلبية تراكمية في المنطقة وتعزيز الجهود كافة للعمل على استدامة عناصر حماية البيئة في العقبة لتكون مركزا جاذبا للصناعة الخضراء.

وتضمنت الورشة خلال جلساتها عرضًا تقديميًّا للتعريف بالمشروع وموقعه ومراحل تنفيذه والعمليات اليومية فيه ومكوناته التي تراعي منظومة متطلبات وأنظمة السلامة العامة ومكافحة الحرائق ونظام المراقبة بالكاميرات ومعدات الوقاية الشخصية ونظام المرشات المائية الذي سيعمل على مدار الساعة لغسيل الجسم والعيون في حال التعرض للحامض.

كما تم عرض فيديو يحاكي مراحل إنشاء المشروع، ابتداء من مرحلة تأسيس القواعد للخزان وتثبيته وربطه بالخزانات الأخرى وانتهاء بمرحلة الفحص باستخدام الماء للتأكد من عدم وجود أي تسريبات خلال التشغيل للخزان.

--(بترا)

ا م/م د/ح أ

25/01/2024 19:13:05