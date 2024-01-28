مدرب المنتخب الوطني: مباراة البحرين فرصة لاشراك لاعبين جدد ونتطلع لأداء أقوى

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 25 كانون الثاني (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن مباراة البحرين اليوم كانت فرصة لاشراك لاعبين جدد، واراحة عدد من اللاعبين المصابين أو الذين يحملون بطاقات صفراء.

وكان المنتخب الوطني خسر أمام البحرين اليوم بنتيجة 0-1 في ختام دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، ليتأهل منتخبنا إلى الدور الثاني من البطولة بعد أن احتل المركز الثالث خلف منتخبي البحرين وكوريا الجنوبية.

وأشار عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، إلى أن المباراة كانت فرصة لعدد من اللاعبين البدلاء لإثبات أنفسهم، بحصولهم على فرصة اللعب بدلا من عدد من اللاعبين الذين تم إراحتهم لتلقيهم بطاقات صفراء أو الإصابة في الفترات الماضية.

وأضاف: "بعد ضمان التأهل في وقت سابق، لا يمكننا المغامرة بالتشكيلة الأساسية التي تضم لاعبين حصلوا على إنذارات واحتمالية غيابهم عن المباراة المقبلة، هناك بعض الأمور الإيجابية وأخرى سلبية في مواجهة البحرين، ونتطلع للظهور بقوة في المستقبل، ودخول مواجهة ثمن النهائي بالأوراق الكاملة".

وأكد عموتة بأن تعلمياته للاعبين لم تكن سلبية من أجل الخسارة أو تجنب الفوز، وإنما بحث عن تأكيد الصورة المشرفة التي ظهر بها المنتخب في المباراتين السابقتين، موضحا بأنه لم يكن مقتنعا بالأداء والظهور السلبي في المباراة.

من جهته، عبر المدرب الأرجنتيني للمنتخب البحريني خوان أنتونيو بيتزي، عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاث والتأهل للدور المقبل متصدرا للمجموعة الخامسة، مفيدا بأن أداء فريقه كان مميزا أمام المنتخب الوطني، ويخطط للتقدم أكثر في البطولة.

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

25/01/2024 19:11:53