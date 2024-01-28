مدرب المنتخب الوطني: مباراة البحرين فرصة لاشراك لاعبين جدد ونتطلع لأداء أقوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 25 كانون الثاني (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن مباراة البحرين اليوم كانت فرصة لاشراك لاعبين جدد، واراحة عدد من اللاعبين المصابين أو الذين يحملون بطاقات صفراء.
وكان المنتخب الوطني خسر أمام البحرين اليوم بنتيجة 0-1 في ختام دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، ليتأهل منتخبنا إلى الدور الثاني من البطولة بعد أن احتل المركز الثالث خلف منتخبي البحرين وكوريا الجنوبية.
وأشار عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، إلى أن المباراة كانت فرصة لعدد من اللاعبين البدلاء لإثبات أنفسهم، بحصولهم على فرصة اللعب بدلا من عدد من اللاعبين الذين تم إراحتهم لتلقيهم بطاقات صفراء أو الإصابة في الفترات الماضية.
وأضاف: "بعد ضمان التأهل في وقت سابق، لا يمكننا المغامرة بالتشكيلة الأساسية التي تضم لاعبين حصلوا على إنذارات واحتمالية غيابهم عن المباراة المقبلة، هناك بعض الأمور الإيجابية وأخرى سلبية في مواجهة البحرين، ونتطلع للظهور بقوة في المستقبل، ودخول مواجهة ثمن النهائي بالأوراق الكاملة".
وأكد عموتة بأن تعلمياته للاعبين لم تكن سلبية من أجل الخسارة أو تجنب الفوز، وإنما بحث عن تأكيد الصورة المشرفة التي ظهر بها المنتخب في المباراتين السابقتين، موضحا بأنه لم يكن مقتنعا بالأداء والظهور السلبي في المباراة.
من جهته، عبر المدرب الأرجنتيني للمنتخب البحريني خوان أنتونيو بيتزي، عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاث والتأهل للدور المقبل متصدرا للمجموعة الخامسة، مفيدا بأن أداء فريقه كان مميزا أمام المنتخب الوطني، ويخطط للتقدم أكثر في البطولة.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
25/01/2024 19:11:53
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