يوم وظيفي لخريجي المشروع الزراعي في المشارع بالأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 25 كانون الثاني(بترا)-نظمت مؤسسة التدريب المهني في إقليم الشمال، اليوم الخميس، يومًا وظيفيًّا لخريجي المشروع الزراعي بمعهد تدريب مهني المشارع في الأغورار الشمالية، بحضور مدير إقليم الشمال في المؤسسة يوسف الشريدة، ومتصرف لواء الشونة الشمالية علي الحوامدة.

جاء تنظيم اليوم لتأمين فرص عمل للراغبين بالحصول عليها بالقطاع الزراعي، بمشاركة عدد من الجهات الزراعية الحكومية والخاصة المزارعين.

وأكد الشريدة خلال افتتاح اليوم الوظيفي أن المشروع الزراعي الذي أطلقته مؤسسة التدريب المهني من خلال أربعة معاهد (معهد تدريب مهني المشارع، والغور الأوسط، وصبحا، وعين الباشا) يعد خطوة نوعية تعزز التشغيل والتدريب المهني في الزراعة. ونجحت إحدى المشاريع الزراعية السابقة في مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع غرفة صناعة إربد في تدريب وتوظيف 100 شابة.

وقال الشريدة إنه قبل البدء بالمشروع، أُجريت دراسة شاملة لسوق العمل، حيث حددت أهم المهارات التي يحتاجها المتدربون لضمان تأهيلهم بشكل مثالي، لافتا إلى أهمية التشبيك و تكامل الجهود مع القطاع الخاص من خلال شراكات فعّالة لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح.

وفي السياق ذاته، قال مدير مديرية الاتصال والإعلام في مؤسسة التدريب المهني جميل القاضي، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً لرؤية المؤسسة في تأهيل الشباب ليصبحوا عناصر عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، في ظل أهمية منطقة الأغوار الشمالية كسلة غذاء في المملكة، مشيرًا إلى أن دعم المشاريع الزراعية يأتي لتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التوجيهات الملكية السامية التي تحرص وتركز دائما على تنمية وتعزيز هذا الجانب في المناسبات كافة.

من جهتها، ألقت مديرة وحدة تشغيل الخريجين في مؤسسة التدريب المهني إيمان الوريكات، كلمة أكدت فيها، أن فكرة إقامة المشاريع الزراعية في المؤسسة، جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة الاهتمام في القطاع الزراعي في المملكة، وبينت، أهمية المشروع الزراعي في مؤسسة التدريب المهني والذي استفاد منه 50 متدربًا و متدربة في معهد تدريب مهني المشارع، بدعم وتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية "جيز".

ووجهت الوريكات الخريجين إلى ضرورة الاستثمار بالفرص الوظيفية؛ بهدف تراكم الخبرات للوصول لفرص تلبي الطموحات، حيث نجح المشروع الزراعي بتوفير المهارات الضرورية للمتدربين في مجالات الزراعة المائية، وشبكات الري، كما تم تأسيس مزرعة حمضيات داخل المعهد مزودة بشبكة ري ذات نظام تحكم آلي، وبناء أنظمة زراعة مائية متقدمة في البيوت البلاستيكية.

--(بترا)

س ع/م د/ح أ

25/01/2024 19:10:19