يوم وظيفي لخريجي المشروع الزراعي في المشارع بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 25 كانون الثاني(بترا)-نظمت مؤسسة التدريب المهني في إقليم الشمال، اليوم الخميس، يومًا وظيفيًّا لخريجي المشروع الزراعي بمعهد تدريب مهني المشارع في الأغورار الشمالية، بحضور مدير إقليم الشمال في المؤسسة يوسف الشريدة، ومتصرف لواء الشونة الشمالية علي الحوامدة.
جاء تنظيم اليوم لتأمين فرص عمل للراغبين بالحصول عليها بالقطاع الزراعي، بمشاركة عدد من الجهات الزراعية الحكومية والخاصة المزارعين.
وأكد الشريدة خلال افتتاح اليوم الوظيفي أن المشروع الزراعي الذي أطلقته مؤسسة التدريب المهني من خلال أربعة معاهد (معهد تدريب مهني المشارع، والغور الأوسط، وصبحا، وعين الباشا) يعد خطوة نوعية تعزز التشغيل والتدريب المهني في الزراعة. ونجحت إحدى المشاريع الزراعية السابقة في مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع غرفة صناعة إربد في تدريب وتوظيف 100 شابة.
وقال الشريدة إنه قبل البدء بالمشروع، أُجريت دراسة شاملة لسوق العمل، حيث حددت أهم المهارات التي يحتاجها المتدربون لضمان تأهيلهم بشكل مثالي، لافتا إلى أهمية التشبيك و تكامل الجهود مع القطاع الخاص من خلال شراكات فعّالة لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح.
وفي السياق ذاته، قال مدير مديرية الاتصال والإعلام في مؤسسة التدريب المهني جميل القاضي، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً لرؤية المؤسسة في تأهيل الشباب ليصبحوا عناصر عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، في ظل أهمية منطقة الأغوار الشمالية كسلة غذاء في المملكة، مشيرًا إلى أن دعم المشاريع الزراعية يأتي لتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التوجيهات الملكية السامية التي تحرص وتركز دائما على تنمية وتعزيز هذا الجانب في المناسبات كافة.
من جهتها، ألقت مديرة وحدة تشغيل الخريجين في مؤسسة التدريب المهني إيمان الوريكات، كلمة أكدت فيها، أن فكرة إقامة المشاريع الزراعية في المؤسسة، جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة الاهتمام في القطاع الزراعي في المملكة، وبينت، أهمية المشروع الزراعي في مؤسسة التدريب المهني والذي استفاد منه 50 متدربًا و متدربة في معهد تدريب مهني المشارع، بدعم وتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية "جيز".
ووجهت الوريكات الخريجين إلى ضرورة الاستثمار بالفرص الوظيفية؛ بهدف تراكم الخبرات للوصول لفرص تلبي الطموحات، حيث نجح المشروع الزراعي بتوفير المهارات الضرورية للمتدربين في مجالات الزراعة المائية، وشبكات الري، كما تم تأسيس مزرعة حمضيات داخل المعهد مزودة بشبكة ري ذات نظام تحكم آلي، وبناء أنظمة زراعة مائية متقدمة في البيوت البلاستيكية.
--(بترا)
س ع/م د/ح أ
25/01/2024 19:10:19
MENAFN28012024000117011021ID1107777619
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