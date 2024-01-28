الأمير فيصل يرعى حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول الملكية (إعادة بديلة وموسعة)

MENAFN - Jordan News Agency)



(إعادة بديلة وموسعة).

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم الخميس انضمام أول طائرتين حديثتين من طراز "امبراير E195-E2" إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من أصل 8 طائرات ستعمل جميعها لخدمة الخطوط متوسطة وقصيرة المدى.

واستمع سمو الأمير فيصل بن الحسين لدى اطلاعه على الطائرة الجديدة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي حول هذا النوع من الطائرات الذي يخدم نقاطا رئيسية حيوية على شبكة الملكية الأردنية وتحويل عمان الى محطة رئيسية في المنطقة وزيادة وتيرة وعدد الرحلات اليومية من خلال استخدام الشركة هذا النوع من الطائرات ذات اقتصاديات التشغيل العالية.

وحضر حفل الاستقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ورئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والمهتمين بقطاع الطيران .

واستعرض المجالي خطة نمو الأسطول وقال، ان "الملكية الأردنية وفي عامها الستين تدخل مرحلة جديدة من التطور والحداثة وهي ماضية بترجمة خطتها على أرض الواقع، وسيتم متابعة ادخال الطائرات الجديدة للوصول الى 41 طائرة "امبراير E2" من النوعين 195، 190، وطائرات من طراز ايرباص (A320neo ) خلال الأعوام القادمة لخدمة الخطوط متوسطة المدى وطائرات من طراز بوينع "دريملاينر 787-9" للوجهات البعيدة، كما ستعمل على تعزيز شبكتها الجوية وتدشين مدن حيوية لتصل الى 60 وجهة حول العالم، مبديا تفاؤله بالمرحلة المقبلة والعودة الى تحقيق ارباح معقولة في ظل التحديات الحالية.

وأكد المجالي أن دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية أدت إلى الاستمرار باعتماد نفس أنواع الطائرات العاملة حالياً في الأسطول، حيثُ كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية؛ كونها تعمل ضمن أسطول الشركة، وذلك من حيث تدريب الطيارين، والمهندسين والفنيين، والدعم الفني واللوجيستي الواسع في المنطقة وفي كافة المطارات التي تشغل إليها الملكية الأردنية، وملاءمة هذه الطائرات مع المتطلبات التشغيلية للشركة لتحقيق الهدف بزيادة الرحلات المجدولة والإضافية لتلبية الطلب المستمر على السفر.

وأشار الى أن الملكية الأردنية قامت بتحديث الشعار الهوية البصرية (Livery) ليكون أكثر عصرية دون تغيير العناصر الرئيسية لهويتنا المرئية والتي نعرضها بفخر على طائراتنا من الأردن الى مختلف بقاع العالم، حيثُ سيعمم التصميم الجديد تدريجيا على باقي طائرات الأسطول بتصميم وألوان أكثر حداثة للبدء بحقبة جديدة من الابداع والريادة في عالم الطيران.

وأضاف، دأبت الملكية الأردنية على تسمية طائراتها بأسماء المدن الأردنية في إطار رسالتها لترويج الأردن سياحيا وثقافيا وحضاريا في الخارج، حيث تحمل الطائرتان الجديدتان اسم مدينة رمثا ومعان.

وتٌعد طائرة "E195-E2" من الطراز الحديث من الطائرات النفاثة ذات اقتصاديات التشغيل والصيانة منخفضة التكاليف والحجم المثالي لخدمة الرحلات قصيرة المدى، والتي تُمكن شركات الطيران من زيادة عدد الرحلات المجدولة واليومية، الأمر الذي سيوفر للمسافرين خيارات عديدة للسفر.

كما تتميز الطائرة بأنها صديقة للبيئة وبخدماتها الفنية والتقنية فائقة الجودة من حيث التصميم، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت (Wi-Fi) خلال الرحلة، والذي سيتيح للركاب قضاء أوقات مريحة ومفيدة أثناء السفر على الرحلات، سيما رجال الأعمال والطلبة والسياح.

--(بترا)

ن ش/م ق/اح

25/01/2024 19:19:47