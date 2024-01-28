وزيرة النقل تلتقي وفدًا من البنك الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، وفداً من البنك الدولي، لمناقشة مبادرة البنك الدولي في تقديم برنامج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، بالإضافة الى ممثلين من الوحدات والمديريات ذات العلاقة في الوزارة.
وعرض الوفد آليات عمل البرنامج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة كعملية أساسية لدعم أولويات الحكومة الأردنية، بهدف المساهمة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 14% إلى 28%، بحلول عام 2033، من خلال إيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة لدخول سوق العمل والاستمرار فيه، فيما يتعلق بظروف مكان العمل والإدماج المالي والاقتصادي للمرأة، وتوفير وسائط النقل العام، ورعاية الأطفال.
وجرى التركيز على أن أحد أهم محاور تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، توسيع نطاق الوصول من خلال توفير وسائل نقل عام آمنة وبأسعار معقولة بالإضافة الى محاور أخرى تم استعراضها.
وفي ختام الاجتماع، ثمنت التهتموني جهود البنك الدولي في تقديم مثل هذه المبادرات التي تسهم بتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة. وأكدت أهمية السعي لتحفيز تنفيذ الحلول لتوسيع نطاق التنقل.
--(بترا)
ن ش/م د/ح أ
25/01/2024 19:07:24
MENAFN28012024000117011021ID1107777617
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