وزيرة النقل تلتقي وفدًا من البنك الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، وفداً من البنك الدولي، لمناقشة مبادرة البنك الدولي في تقديم برنامج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، بالإضافة الى ممثلين من الوحدات والمديريات ذات العلاقة في الوزارة.

وعرض الوفد آليات عمل البرنامج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة كعملية أساسية لدعم أولويات الحكومة الأردنية، بهدف المساهمة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 14% إلى 28%، بحلول عام 2033، من خلال إيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة لدخول سوق العمل والاستمرار فيه، فيما يتعلق بظروف مكان العمل والإدماج المالي والاقتصادي للمرأة، وتوفير وسائط النقل العام، ورعاية الأطفال.

وجرى التركيز على أن أحد أهم محاور تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، توسيع نطاق الوصول من خلال توفير وسائل نقل عام آمنة وبأسعار معقولة بالإضافة الى محاور أخرى تم استعراضها.

وفي ختام الاجتماع، ثمنت التهتموني جهود البنك الدولي في تقديم مثل هذه المبادرات التي تسهم بتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة. وأكدت أهمية السعي لتحفيز تنفيذ الحلول لتوسيع نطاق التنقل.

--(بترا)

ن ش/م د/ح أ

25/01/2024 19:07:24