وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها لشهر كانون الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا) - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تقريرها عن شهر كانون الأول الماضي، والذي يرصد أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 10017 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 796 زيارة، واستقبلت 8471 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و189 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 65 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 98 حضانة، فيما وجهت عقوبة الإنذار لحضانة واحدة بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنين بدور كبار السن، و28 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 4 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 85 طلباً لشراء مساكن، و16 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و1623 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 15 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 19 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 6 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 11 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 12 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و53 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وأجرت مديرية مكافحة التسول 320 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 698 متسولًا ومتسولة.

--(بترا)

ح ظ/م د/ح أ

25/01/2024 19:06:06