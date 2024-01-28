وزير الأشغال العامة يتفقد غرف طوارئ التعامل مع الظروف الجوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير العمل في غرفة الطوارئ الرئيسية وجاهزية كوادر الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية.
وأكد أبو السمن، وفق بيان للوزارة، ضرورة إبقاء الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع البلاغات والملاحظات التي تصل إلى غرف العمليات في مختلف محافظات المملكة.
وكانت الوزارة بدأت العمل بخطة الطوارئ الخفيفة، اعتباراً من بداية موسم الشتاء الحالي، فيما يتم إعلان حالة الطوارئ المتوسطة أو القصوى تبعا للظروف الجوية المتوقعة، وطيلة تاثير المنخفضات الجوية التي تعلن عنها إدارة الأرصاد الجوية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة وعدم التردد بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية.
--(بترا)
م ح/م د/ح أ
25/01/2024 19:04:06
MENAFN28012024000117011021ID1107777615
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