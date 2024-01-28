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وزير الأشغال العامة يتفقد غرف طوارئ التعامل مع الظروف الجوية

1/28/2024 7:11:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير العمل في غرفة الطوارئ الرئيسية وجاهزية كوادر الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية.
وأكد أبو السمن، وفق بيان للوزارة، ضرورة إبقاء الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع البلاغات والملاحظات التي تصل إلى غرف العمليات في مختلف محافظات المملكة.
وكانت الوزارة بدأت العمل بخطة الطوارئ الخفيفة، اعتباراً من بداية موسم الشتاء الحالي، فيما يتم إعلان حالة الطوارئ المتوسطة أو القصوى تبعا للظروف الجوية المتوقعة، وطيلة تاثير المنخفضات الجوية التي تعلن عنها إدارة الأرصاد الجوية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة وعدم التردد بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية.
--(بترا)
م ح/م د/ح أ
25/01/2024 19:04:06

MENAFN28012024000117011021ID1107777615

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