الأمير فيصل يرعى حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)



(إعادة مصححة: لملاحظة الفقرة الثالثة).

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل الاستقبال، الذي نظمته الملكية الاردنية اليوم الخميس، في مطار الملكة علياء الدولي، لانضمام طائرتين حديثتين من طراز "امبراير E195 E2" إلى اسطول الملكية الأردنية.

ويأتي انضمام الطائرتين التي اطلق عليهما اسم "معان والرمثا" ضمن خطة الملكية الاردنية لتحديث اسطولها من طائرات "امبراير وايرباص وبوينغ 787" .

وحضر حفل الاستقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ورئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والمهتمين في قطاع الطيران .

واشتمل حفل الاستقبال على الترحيب بأقواس الماء للطائرتين وجولة لسمو الامير فيصل مع المسؤولين الرسميين داخل الطائرة الاولى وحولها.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية سامر المجالي "انها البداية لتحديث اسطول الملكية بطائرات حديثة وزيادة الاسطول من 27 طائرة الى 40 طائرة من احدث نماذج الطائرات في العالم"، مشيرا الى أن الملكية ستواصل العمل على ربط المملكة مع العالم بما يواكب احدث التطورات في مجال الطيران".

واستعرض المجالي خلال مؤتمر صحفي عقب الاحتفال الخطة الاستراتيجية للملكية، مؤكدا انها تهدف لجعلها الخيار المفضل لربط الاردن مع المشرق العربي والعالم والتركيز على السياحة في الاردن وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة الوافدة.

واشار الى عمل الشركة مع عدة جهات منها هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية للسياحة الوافدة ومجموعة المطار وجمعية الفنادق ضمن منضومة عمل متناسق، لافتا الى أن الملكية تتعامل مع 45 نقطة في العالم وسيتم زيادتها الى 65 نقطة ضمن خطة التوسع مع المنطقة واوروبا.

واضاف، ان الملكية حققت 11 مليون دينار ربحاً صافياً خلال تسعة شهور الاولى من العام الماضي في حين انخفضت ايرادات الشركة خلال ثلاثة شهور الاخيرة من العام الماضي الى 40 مليون دينار نظرا للظروف التي تشهدها المنطقة.

--(بترا)

ن ش/م ق/ اح

25/01/2024 18:07:16