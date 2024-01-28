الأمير فيصل يرعى حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
(إعادة مصححة: لملاحظة الفقرة الثالثة).
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل الاستقبال، الذي نظمته الملكية الاردنية اليوم الخميس، في مطار الملكة علياء الدولي، لانضمام طائرتين حديثتين من طراز "امبراير E195 E2" إلى اسطول الملكية الأردنية.
ويأتي انضمام الطائرتين التي اطلق عليهما اسم "معان والرمثا" ضمن خطة الملكية الاردنية لتحديث اسطولها من طائرات "امبراير وايرباص وبوينغ 787" .
وحضر حفل الاستقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ورئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والمهتمين في قطاع الطيران .
واشتمل حفل الاستقبال على الترحيب بأقواس الماء للطائرتين وجولة لسمو الامير فيصل مع المسؤولين الرسميين داخل الطائرة الاولى وحولها.
وقال الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية سامر المجالي "انها البداية لتحديث اسطول الملكية بطائرات حديثة وزيادة الاسطول من 27 طائرة الى 40 طائرة من احدث نماذج الطائرات في العالم"، مشيرا الى أن الملكية ستواصل العمل على ربط المملكة مع العالم بما يواكب احدث التطورات في مجال الطيران".
واستعرض المجالي خلال مؤتمر صحفي عقب الاحتفال الخطة الاستراتيجية للملكية، مؤكدا انها تهدف لجعلها الخيار المفضل لربط الاردن مع المشرق العربي والعالم والتركيز على السياحة في الاردن وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة الوافدة.
واشار الى عمل الشركة مع عدة جهات منها هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية للسياحة الوافدة ومجموعة المطار وجمعية الفنادق ضمن منضومة عمل متناسق، لافتا الى أن الملكية تتعامل مع 45 نقطة في العالم وسيتم زيادتها الى 65 نقطة ضمن خطة التوسع مع المنطقة واوروبا.
واضاف، ان الملكية حققت 11 مليون دينار ربحاً صافياً خلال تسعة شهور الاولى من العام الماضي في حين انخفضت ايرادات الشركة خلال ثلاثة شهور الاخيرة من العام الماضي الى 40 مليون دينار نظرا للظروف التي تشهدها المنطقة.
--(بترا)
ن ش/م ق/ اح
25/01/2024 18:07:16
MENAFN28012024000117011021ID1107777614
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