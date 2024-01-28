وزير الخارجية يلتقي منسق الامن القومي الاميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 كانون الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب على القطاع.
وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبشكل كافٍ ومستدام.
كما أكد، أن أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سياق خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
--(بترا)
ص خ/م ق/اح
25/01/2024 17:50:55
MENAFN28012024000117011021ID1107777613
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