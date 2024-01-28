وزير الخارجية يلتقي منسق الامن القومي الاميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 كانون الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب على القطاع.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبشكل كافٍ ومستدام.

كما أكد، أن أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سياق خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

--(بترا)

ص خ/م ق/اح

25/01/2024 17:50:55