وزير الخارجية البريطاني: غزة بحاجة لهدنة إنسانية فورا

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 25 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة السماح بدخول مزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، فضلاً عن الحاجة إلى هدنة إنسانية فوريّة لمساعدة المحاصرين الذين يعانون من "وضع يائس".

ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس، أن كاميرون، الذي اجتمع بشكل منفصل مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، أعلن أن "بريطانيا وقطر تتعاونان من أجل دخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وأن أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام نقلت إلى مصر جواً قبل دخولها إلى غزة اليوم الخميس".

واضافت، إن مكتب كاميرون أفاد بأن وزير الخارجية البريطاني حث القادة الإسرائيليين على السماح باستخدام ميناء إسدود لإدخال المساعدات إلى غزة.

--(بترا)

ر ش/اح

25/01/2024 17:29:07