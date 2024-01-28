وزير الخارجية البريطاني: غزة بحاجة لهدنة إنسانية فورا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 25 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة السماح بدخول مزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، فضلاً عن الحاجة إلى هدنة إنسانية فوريّة لمساعدة المحاصرين الذين يعانون من "وضع يائس".
ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس، أن كاميرون، الذي اجتمع بشكل منفصل مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، أعلن أن "بريطانيا وقطر تتعاونان من أجل دخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وأن أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام نقلت إلى مصر جواً قبل دخولها إلى غزة اليوم الخميس".
واضافت، إن مكتب كاميرون أفاد بأن وزير الخارجية البريطاني حث القادة الإسرائيليين على السماح باستخدام ميناء إسدود لإدخال المساعدات إلى غزة.
--(بترا)
ر ش/اح
25/01/2024 17:29:07
MENAFN28012024000117011021ID1107777612
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