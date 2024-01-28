مهيدات يؤكد أهمية توطين الصناعات الغذائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن توطين الصناعات الغذائية بمقدمة أولويات المؤسسةبموازاة تقديم جميع سبل الدعم وتبسيط وتسريع إجراءات التصدير ، وبما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتنافسية المنتج الغذائي الأردني في الأسواق التصديرية الخارجية ورفد عجلة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس أكد مهيدات خلال جولة في شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن دور قطاع الصناعات الغذائية الوطنية كشريك استراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن المملكة لم تشهد أي نقص أو انقطاع في أي سلعة غذائية حتى في أصعب الظروف الإقليمية والعالمية.
من جهته، ثمن رئيس غرفة تجارة المفرق ورئيس مجلس إدارة شركة الخير الدكتور خيرو العرقان الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المنشآت الغذائية الوطنية، وتمكينها من تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية ما حفز القطاع الغذائي الأردني على استمرار التطور، وتطبيق أعلى معايير الجودة وأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وأشار العرقان إلى أن المصنع الحاصل على شهادتي الايزو الدولية يشتمل على أكثر من مختبر لضمان المأمونية والجودة الصحية خلال كافة مراحل الإنتاج، لتوفير منتج وطني متميز ومنافس في الأسواق الخارجية.
وتأتي جولة مهيدات استمراراً للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع.
--(بترا)
ع د/م ق/ اح
25/01/2024 17:13:53
MENAFN28012024000117011021ID1107777611
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