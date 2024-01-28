مهيدات يؤكد أهمية توطين الصناعات الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن توطين الصناعات الغذائية بمقدمة أولويات المؤسسةبموازاة تقديم جميع سبل الدعم وتبسيط وتسريع إجراءات التصدير ، وبما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتنافسية المنتج الغذائي الأردني في الأسواق التصديرية الخارجية ورفد عجلة الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس أكد مهيدات خلال جولة في شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن دور قطاع الصناعات الغذائية الوطنية كشريك استراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن المملكة لم تشهد أي نقص أو انقطاع في أي سلعة غذائية حتى في أصعب الظروف الإقليمية والعالمية.

من جهته، ثمن رئيس غرفة تجارة المفرق ورئيس مجلس إدارة شركة الخير الدكتور خيرو العرقان الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المنشآت الغذائية الوطنية، وتمكينها من تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية ما حفز القطاع الغذائي الأردني على استمرار التطور، وتطبيق أعلى معايير الجودة وأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار العرقان إلى أن المصنع الحاصل على شهادتي الايزو الدولية يشتمل على أكثر من مختبر لضمان المأمونية والجودة الصحية خلال كافة مراحل الإنتاج، لتوفير منتج وطني متميز ومنافس في الأسواق الخارجية.

‏وتأتي جولة مهيدات استمراراً للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع.

--(بترا)

ع د/م ق/ اح

25/01/2024 17:13:53