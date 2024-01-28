منظمات حقوقية تحذر من مجاعة بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الثاني (بترا)- حذرت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية (المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الانسان) من تزايد خطر وقوع مجاعة في قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال القطاع، الذي يعتبر الوصول إليها من المنظمات الاغاثية محدوداً جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وقالت هذه المنظمات في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الأوضاع بوتيرتها الحالية سيؤدي إلى مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال قطاع غزة، ما يضع المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية أمام اختبار حقيقي للعمل بشكل جاد للقيام بواجباته في حماية المدنيين من خطر المجاعة من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع آليات جديدة تضمن مضاعفة تدفق وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام ومناطق شمال القطاع الأكثر حاجة على وجه الخصوص.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن باحثي المنظمات الحقوقية، حصلوا على إفادات في مناطق شمال القطاع تؤكد صعوبة الأوضاع الإنسانية وفقدان السكان للحد الأدنى من مقومات الحياة وسبل العيش نتيجة النقص الحاد بالأغذية والمياه النظيفة والأدوية، كما لوحظ عدم وصول أي نوع من المساعدات الإنسانية لعدد كبير من المواطنين.
ووثقت المنظمات الحقوقية استهداف القوات الإسرائيلية للمئات من المدنيين الذين تجمعوا لانتظار شاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين جنوب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد البعض وإصابة آخرين.
وأضافت، إن ذلك يؤكد إصرار قوات الاحتلال على سياسة التجويع والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وتشير التقديرات إلى أن 400 ألف فلسطيني ممن تبقوا في مدينة غزة وشمالها على شفا مجاعة حقيقية نتيجة منع الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات بالشكل الكافي اليهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/اح
25/01/2024 17:12:20
MENAFN28012024000117011021ID1107777610
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