منظمات حقوقية تحذر من مجاعة بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الثاني (بترا)- حذرت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية (المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الانسان) من تزايد خطر وقوع مجاعة في قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال القطاع، الذي يعتبر الوصول إليها من المنظمات الاغاثية محدوداً جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت هذه المنظمات في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الأوضاع بوتيرتها الحالية سيؤدي إلى مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال قطاع غزة، ما يضع المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية أمام اختبار حقيقي للعمل بشكل جاد للقيام بواجباته في حماية المدنيين من خطر المجاعة من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع آليات جديدة تضمن مضاعفة تدفق وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام ومناطق شمال القطاع الأكثر حاجة على وجه الخصوص.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن باحثي المنظمات الحقوقية، حصلوا على إفادات في مناطق شمال القطاع تؤكد صعوبة الأوضاع الإنسانية وفقدان السكان للحد الأدنى من مقومات الحياة وسبل العيش نتيجة النقص الحاد بالأغذية والمياه النظيفة والأدوية، كما لوحظ عدم وصول أي نوع من المساعدات الإنسانية لعدد كبير من المواطنين.

ووثقت المنظمات الحقوقية استهداف القوات الإسرائيلية للمئات من المدنيين الذين تجمعوا لانتظار شاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين جنوب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد البعض وإصابة آخرين.

وأضافت، إن ذلك يؤكد إصرار قوات الاحتلال على سياسة التجويع والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وتشير التقديرات إلى أن 400 ألف فلسطيني ممن تبقوا في مدينة غزة وشمالها على شفا مجاعة حقيقية نتيجة منع الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات بالشكل الكافي اليهم.

--(بترا)

ا ش/م ق/اح

25/01/2024 17:12:20