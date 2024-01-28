الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس

الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس
التاريخ
1/28/2024 7:11:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 كانون الثاني (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ولليوم الرابع على التوالي قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس .
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الإسعافية من الوصول إلى المستشفى، حيث يعيش آلاف النازحين في حالة رعب وقلق دائم جراء استمرار حصارهم مع تواصل القصف.
--(بترا)
ا ش/م ق/
25/01/2024 17:02:20
MENAFN28012024000117011021ID1107777609
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