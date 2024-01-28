الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس

غزة 24 كانون الثاني (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ولليوم الرابع على التوالي قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس . وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الإسعافية من الوصول إلى المستشفى، حيث يعيش آلاف النازحين في حالة رعب وقلق دائم جراء استمرار حصارهم مع تواصل القصف. --(بترا) ا ش/م ق/ 25/01/2024 17:02:20

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