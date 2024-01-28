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الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس

1/28/2024 7:11:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الثاني (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ولليوم الرابع على التوالي قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس .
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الإسعافية من الوصول إلى المستشفى، حيث يعيش آلاف النازحين في حالة رعب وقلق دائم جراء استمرار حصارهم مع تواصل القصف.
--(بترا)
ا ش/م ق/
25/01/2024 17:02:20

MENAFN28012024000117011021ID1107777609

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