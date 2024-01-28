المنتخب الوطني يخسر أمام البحرين ويتأهل إلى الدور الثاني بكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 25 كانون الثاني (بترا) - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره البحريني بنتيجة 0-1، في المباراة التي جرت اليوم في ستاد ال خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجاءت هذه المباراة التي تابعها من الملعب سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني في البطولة بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط فيما تصدر منتخب البحرين المجموعة برصيد 6 نقاط، واحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع منتخب ماليزيا ب 3 أهداف لكل منهما.
وتتضح مساء اليوم هوية المنتخب الوطني الذي سيواجه منتخبنا في الدور الثاني حيث يتوقع ان نواجه قطر أو العراق.
--(بترا)
خ خ
25/01/2024 16:53:02
MENAFN28012024000117011021ID1107777608
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