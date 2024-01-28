مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وشركة زين لدعم خطط التحريج الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة زين الأردن؛ بهدف دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة.
تنص المذكرة على تعاون الطرفين للعمل على زيادة المساحات الخضراء في المملكة، وتطوير المشاريع الزراعية، ودعم المزارعين، إضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية والزراعية، وإقامة ورشات عمل ودورات تدريبية حول التنمية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة منفتحة على الشراكات مع الشركات والمؤسسات لدعم فرص الزراعات الحرجية والرقعة الخضراء إضافة إلى الآليات الاتصال والمتابعة والرقابة على المشاريع ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تتماشى مع خطط الوزارة في تطوير القطاع.
وأوضحت شركة زين في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تكثيف التعاون مع الجهات المعنية كافة، لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على التوازن البيئي لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في جميع برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف 13 (العمل المناخي)، والهدف 15 (الحياة في البر)، والهدف 17 (عقد شراكات لتحقيق الأهداف).
وأكدت أنها ستواصل بالتعاون مع وزارة الزراعة، إطلاق الحملات البيئية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لرفع التوعية في مجال حماية البيئة، ونشر استطلاعات الرأي والاستبيانات لقياس مدى الوعي العام وتقييم سلوكيات الأفراد، لتقوم زين بناء على النتائج باتخاذ إجراءات كزيادة حملات التوعية البيئية وتطوير سياسات وبرامج جديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية وتحفيز العمل على مواجهة التغير المناخي.
كما أكدت شركة زين" مواصلتها دعم المزارعين الأردنيين وزراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة، لا سيما في غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، التي أعادت افتتاحها في العام 2021 بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج.
وأشارت إلى أنه وصل عدد الأشجار التي قامت الشركة بزراعتها حتى الآن إلى 14500 شجرة حرجية ومثمرة في غابتها وفي عدّة مناطق بالمملكة.
--(بترا)
رح/رق
25/01/2024 16:45:08
MENAFN28012024000117011021ID1107777607
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