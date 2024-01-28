مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وشركة زين لدعم خطط التحريج الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة زين الأردن؛ بهدف دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة.

تنص المذكرة على تعاون الطرفين للعمل على زيادة المساحات الخضراء في المملكة، وتطوير المشاريع الزراعية، ودعم المزارعين، إضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية والزراعية، وإقامة ورشات عمل ودورات تدريبية حول التنمية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة منفتحة على الشراكات مع الشركات والمؤسسات لدعم فرص الزراعات الحرجية والرقعة الخضراء إضافة إلى الآليات الاتصال والمتابعة والرقابة على المشاريع ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تتماشى مع خطط الوزارة في تطوير القطاع.

وأوضحت شركة زين في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تكثيف التعاون مع الجهات المعنية كافة، لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على التوازن البيئي لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في جميع برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف 13 (العمل المناخي)، والهدف 15 (الحياة في البر)، والهدف 17 (عقد شراكات لتحقيق الأهداف).

وأكدت أنها ستواصل بالتعاون مع وزارة الزراعة، إطلاق الحملات البيئية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لرفع التوعية في مجال حماية البيئة، ونشر استطلاعات الرأي والاستبيانات لقياس مدى الوعي العام وتقييم سلوكيات الأفراد، لتقوم زين بناء على النتائج باتخاذ إجراءات كزيادة حملات التوعية البيئية وتطوير سياسات وبرامج جديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية وتحفيز العمل على مواجهة التغير المناخي.

كما أكدت شركة زين" مواصلتها دعم المزارعين الأردنيين وزراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة، لا سيما في غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، التي أعادت افتتاحها في العام 2021 بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج.

وأشارت إلى أنه وصل عدد الأشجار التي قامت الشركة بزراعتها حتى الآن إلى 14500 شجرة حرجية ومثمرة في غابتها وفي عدّة مناطق بالمملكة.

--(بترا)

رح/رق

25/01/2024 16:45:08