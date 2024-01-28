اجتماع بـالخارجية يناقش تقرير الأردن الدوري الرابع لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- عُقد في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، اجتماع لممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، التي ساهمت في إعداد تقرير المملكة الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لمتابعة أعمال جلسة مناقشة التقرير الذي قدمه مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير وليد عبيدات، أمام مجلس حقوق الإنسان.
ويهدف الاجتماع إلى تقديم الدعم والإسناد، وتزويد الوفد الرسمي المشارك في جلسة الاستعراض بالمعلومات الإضافية اللازمة لإثراء المداخلات وتقديم الردود على ملاحظات الدول الأعضاء، خلال أعمال الجلسة وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعدت التقرير الدوري الرابع من خلال رئاستها للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد ورود جميع الردود على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الأخير في العام 2018.
يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تقييم دوري تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تقوم كل دولة بتقديم تقارير بشأن الإجراءات التي أخذتها لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما ينسجم ويتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
--(بترا)
ص خ/رق
25/01/2024 16:32:14
MENAFN28012024000117011021ID1107777606
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