اجتماع بـالخارجية يناقش تقرير الأردن الدوري الرابع لحقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- عُقد في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، اجتماع لممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، التي ساهمت في إعداد تقرير المملكة الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لمتابعة أعمال جلسة مناقشة التقرير الذي قدمه مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير وليد عبيدات، أمام مجلس حقوق الإنسان.

ويهدف الاجتماع إلى تقديم الدعم والإسناد، وتزويد الوفد الرسمي المشارك في جلسة الاستعراض بالمعلومات الإضافية اللازمة لإثراء المداخلات وتقديم الردود على ملاحظات الدول الأعضاء، خلال أعمال الجلسة وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعدت التقرير الدوري الرابع من خلال رئاستها للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد ورود جميع الردود على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الأخير في العام 2018.

يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تقييم دوري تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تقوم كل دولة بتقديم تقارير بشأن الإجراءات التي أخذتها لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما ينسجم ويتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

--(بترا)





ص خ/رق

25/01/2024 16:32:14