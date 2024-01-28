الحنيفات يتفقد مشروعات زراعية في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 25 كانون الثاني (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، خلال جولة في محافظة الطفيلة، عددا من المشروعات الزراعية، ومصنع مشتقات الألبان، ورعى احتفالا بيوم الشجرة في جامعة الطفيلة التقنية بحضور المحافظ هاني الشورة، ورئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، ضمن مشروع حدائق الجامعة.
كما تفقد الحنيفات مشروع زراعة الأعلاف في محطة الطفيلة للتنقية الذي يجري العمل عليه لاستثمار 100 دونم، وإنشاء مشتل حرجي وبيوت بلاستيكية لزراعة أزهار القطف وأشتال الزيتون الرومي، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والشابات.
واطلع على مشروع لصناعة الألبان لجمعية الجنوب في منطقة المنصورة والمدعوم من وزارة الزراعة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) لتربية وتسمين وتسويق المواشي في الطفيلة ضمن مشروع تنظيم القطاع الزراعي (التحالفات)، حيث سيجري تسليم مجموعة من المعدات والأجهزة للجمعية.
كما تفقد الحنيفات مشروع إعادة زراعة أشجار العرعر والبطم و البلوط المعمرة باستخدام تقنية الشرنقة الحديثة وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأشار الحنيفات إلى أن تنوع المشاريع في المحافظات والأطراف يأتي ضمن مسارات العمل للخطة الوطنية للزراعة المستدامة، لتوسيع الغطاء الحرجي عبر الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة وإعادة زراعة الأنواع الاصيلية وتوسيع المشاتل بما يتناسب مع أنواع الزراعات للمنطقة مع دعم سبل الاستدامة من خلال استغلال المياة المعالجة في التحريج .
وفي محمية ضانا للمحيط الحيوي، اطلع الحنيفات على آليات إعادة تأهيل الغابات المتدهورة، وتحسين الواقع البيئي، للمساهمة في الحفاظ على النظام البيئي والتنوع الحيوي في المحمية، حيث قدمت الوزارة 3 آلاف شرنقة إضافة إلى الأشتال المناسبة لطبيعة ضانا، فضلا عن فرص التدريب للكوادر على زراعتها .
من جهته، قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، إن زراعة الأشجار الأصلية تشكل أهمية كبيرة، لأنها تساعد في تحسين البيئة وزيادة التنوع الحيوي، وتساهم في تعزيز السياحة البيئية في المحمية.
وخلال الاحتفال بعيد الشجرة، أكد الحنيفات أهمية مشروعات الحصاد المائي البالغة نحو 400 حفيرة وسد، مشيرا إلى التوسع في مشروعات التحريج وزيادة المساحات الخضراء.
من جهته، أشار المحاسنة إلى الدور الريادي لوزارة الزراعة وأهمية التوسع بزراعة المساحات الخضراء، لافتا إلى مشروع ريادي تسعى الجامعة إلى تحقيقه بإقامة حديقة نموذجية تستهدف خدمة الطلبة والمجتمع المحلي.
واستهل الحنيفات زيارته بلقاء المحافظ هاني الشورة الذي استعرض أبرز احتياجات القطاع الزراعي في أنحاء المحافظة.
--(بترا)
س م/م ف/اح
25/01/2024 16:10:15
MENAFN28012024000117011021ID1107777605
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