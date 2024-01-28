الحنيفات يتفقد مشروعات زراعية في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 25 كانون الثاني (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، خلال جولة في محافظة الطفيلة، عددا من المشروعات الزراعية، ومصنع مشتقات الألبان، ورعى احتفالا بيوم الشجرة في جامعة الطفيلة التقنية بحضور المحافظ هاني الشورة، ورئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، ضمن مشروع حدائق الجامعة.

كما تفقد الحنيفات مشروع زراعة الأعلاف في محطة الطفيلة للتنقية الذي يجري العمل عليه لاستثمار 100 دونم، وإنشاء مشتل حرجي وبيوت بلاستيكية لزراعة أزهار القطف وأشتال الزيتون الرومي، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والشابات.

واطلع على مشروع لصناعة الألبان لجمعية الجنوب في منطقة المنصورة والمدعوم من وزارة الزراعة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) لتربية وتسمين وتسويق المواشي في الطفيلة ضمن مشروع تنظيم القطاع الزراعي (التحالفات)، حيث سيجري تسليم مجموعة من المعدات والأجهزة للجمعية.

كما تفقد الحنيفات مشروع إعادة زراعة أشجار العرعر والبطم و البلوط المعمرة باستخدام تقنية الشرنقة الحديثة وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وأشار الحنيفات إلى أن تنوع المشاريع في المحافظات والأطراف يأتي ضمن مسارات العمل للخطة الوطنية للزراعة المستدامة، لتوسيع الغطاء الحرجي عبر الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة وإعادة زراعة الأنواع الاصيلية وتوسيع المشاتل بما يتناسب مع أنواع الزراعات للمنطقة مع دعم سبل الاستدامة من خلال استغلال المياة المعالجة في التحريج .

وفي محمية ضانا للمحيط الحيوي، اطلع الحنيفات على آليات إعادة تأهيل الغابات المتدهورة، وتحسين الواقع البيئي، للمساهمة في الحفاظ على النظام البيئي والتنوع الحيوي في المحمية، حيث قدمت الوزارة 3 آلاف شرنقة إضافة إلى الأشتال المناسبة لطبيعة ضانا، فضلا عن فرص التدريب للكوادر على زراعتها .

من جهته، قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، إن زراعة الأشجار الأصلية تشكل أهمية كبيرة، لأنها تساعد في تحسين البيئة وزيادة التنوع الحيوي، وتساهم في تعزيز السياحة البيئية في المحمية.

وخلال الاحتفال بعيد الشجرة، أكد الحنيفات أهمية مشروعات الحصاد المائي البالغة نحو 400 حفيرة وسد، مشيرا إلى التوسع في مشروعات التحريج وزيادة المساحات الخضراء.

من جهته، أشار المحاسنة إلى الدور الريادي لوزارة الزراعة وأهمية التوسع بزراعة المساحات الخضراء، لافتا إلى مشروع ريادي تسعى الجامعة إلى تحقيقه بإقامة حديقة نموذجية تستهدف خدمة الطلبة والمجتمع المحلي.

واستهل الحنيفات زيارته بلقاء المحافظ هاني الشورة الذي استعرض أبرز احتياجات القطاع الزراعي في أنحاء المحافظة.

--(بترا)





س م/م ف/اح

25/01/2024 16:10:15