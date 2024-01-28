وزير الاتصال الحكومي يلتقي مديرة اليونسكو في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين في مكتبه بالوزارة، اليوم الخميس، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، مين جيونغ كيم.

وبحث المبيضين خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة واليونسكو في العديد من المجالات وخصوصا في التربية الإعلامية والمعلوماتية، معربا عن شكره لجهود مديرة اليونسكو التي ستنهي أعمالها في الأردن، وتنتقل للعمل في العاصمة الفرنسية باريس.

بدورها، أشادت كيم بجهود الأردن في نشر مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية وريادته على مستوى المنطقة.

--(بترا)





هـ أ /م ف/رق





25/01/2024 16:08:41