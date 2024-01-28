وزير الاتصال الحكومي يلتقي مديرة اليونسكو في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين في مكتبه بالوزارة، اليوم الخميس، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، مين جيونغ كيم.
وبحث المبيضين خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة واليونسكو في العديد من المجالات وخصوصا في التربية الإعلامية والمعلوماتية، معربا عن شكره لجهود مديرة اليونسكو التي ستنهي أعمالها في الأردن، وتنتقل للعمل في العاصمة الفرنسية باريس.
بدورها، أشادت كيم بجهود الأردن في نشر مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية وريادته على مستوى المنطقة.
--(بترا)
هـ أ /م ف/رق
25/01/2024 16:08:41
MENAFN28012024000117011021ID1107777600
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