غزة: 20 شهيدا بقصف إسرائيلي لنقاط المساعدات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الثاني (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا، وأصيب 150 آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي أثناء انتظارهم تلقي المساعدات الإنسانية بمنطقة "دوار الكويت" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال أطلقت القذائف والرصاص المباشر على الفلسطينيين بعد أن حاصرتهم، مشيرة إلى أن المنطقة التي تجمع فيها الأهلي هي النقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأن قوات الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المنطقة نتيجة حصار قوات الاحتلال لها.

--(بترا)

رصد/م ح/رق

25/01/2024 16:02:24