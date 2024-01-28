غزة: 20 شهيدا بقصف إسرائيلي لنقاط المساعدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الثاني (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا، وأصيب 150 آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي أثناء انتظارهم تلقي المساعدات الإنسانية بمنطقة "دوار الكويت" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.
وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال أطلقت القذائف والرصاص المباشر على الفلسطينيين بعد أن حاصرتهم، مشيرة إلى أن المنطقة التي تجمع فيها الأهلي هي النقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأن قوات الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المنطقة نتيجة حصار قوات الاحتلال لها.
--(بترا)
رصد/م ح/رق
25/01/2024 16:02:24
MENAFN28012024000117011021ID1107777599
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